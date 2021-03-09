Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Флористы поделились простыми секретами, которые помогут продлить жизнь букета тюльпанов

Прежде всего воду для цветов следует менять ежедневно.

9 марта 2021, 17:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Флористы Яна Летова и Екатерина Рождественская поделились с Лайфом секретами о том, как надолго сохранить жизнь букету тюльпанов.

"Прежде всего надо чаще менять воду и делать у цветов прямой срез. Ни в коем случае не добавляем никакого сахара или аспирина в воду. Тюльпаны любят чистую и вкусную водичку", — сказала Летова.

Врачи оценили риск заражения ковидом через цветы

Врачи оценили риск заражения ковидом через цветы

Как подчеркнула эксперт, воду для тюльпанов необходимо менять ежедневно. Она также отметила, что чем чаще это делается, тем дольше простоит букет. Кроме того, перед тем как поставить цветы в воду, нужно каждый раз делать на них свежий срез.

"Нужно сделать прямой срез, потому что у всех весенних цветов мягкий стебель, они так лучше пьют воду. Тут важно сохранить целостность. Убирают также часть листьев, которые попадают в воду, потому что от воды бывает загнивание стебля, и тогда цветок портится", — пояснила Рождественская.

Россияне стали чаще покупать комнатные растения вместо недолговечных букетов

Россияне стали чаще покупать комнатные растения вместо недолговечных букетов

Флорист порекомендовала разместить тюльпаны подальше от солнечного света и батарей отопления, чтобы вода, в которой они находятся, сохраняла прохладу так там дольше не появятся бактерии. Кроме того, по словам эксперта, упаковку с букета лучше снять, чтобы под ней не скапливался конденсат. Это позволит цветам полноценно дышать.

А недавно эксперт по этикету рассказала россиянам, как признаться в любви с помощью цветочного букета. Правильные чувства способны передать не все растения.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1