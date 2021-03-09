Флористы поделились простыми секретами, которые помогут продлить жизнь букета тюльпанов
Прежде всего воду для цветов следует менять ежедневно.
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Флористы Яна Летова и Екатерина Рождественская поделились с Лайфом секретами о том, как надолго сохранить жизнь букету тюльпанов.
"Прежде всего надо чаще менять воду и делать у цветов прямой срез. Ни в коем случае не добавляем никакого сахара или аспирина в воду. Тюльпаны любят чистую и вкусную водичку", — сказала Летова.
Как подчеркнула эксперт, воду для тюльпанов необходимо менять ежедневно. Она также отметила, что чем чаще это делается, тем дольше простоит букет. Кроме того, перед тем как поставить цветы в воду, нужно каждый раз делать на них свежий срез.
"Нужно сделать прямой срез, потому что у всех весенних цветов мягкий стебель, они так лучше пьют воду. Тут важно сохранить целостность. Убирают также часть листьев, которые попадают в воду, потому что от воды бывает загнивание стебля, и тогда цветок портится", — пояснила Рождественская.
Флорист порекомендовала разместить тюльпаны подальше от солнечного света и батарей отопления, чтобы вода, в которой они находятся, сохраняла прохладу — так там дольше не появятся бактерии. Кроме того, по словам эксперта, упаковку с букета лучше снять, чтобы под ней не скапливался конденсат. Это позволит цветам полноценно дышать.
А недавно эксперт по этикету рассказала россиянам, как признаться в любви с помощью цветочного букета. Правильные чувства способны передать не все растения.
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