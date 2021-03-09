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Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры

Это связано с серьёзными семейными обстоятельствами Белановского.

9 марта 2021, 17:31
<p>Фото © ТАСС / Александр Астафьев</p>

Фото © ТАСС / Александр Астафьев

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Белановский освобождён от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что это произошло по личной просьбе Белановского, который вступил в должность в конце декабря 2020 года.

Это же подтвердил и глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Он уточнил, что увольнение связано с серьёзными семейными обстоятельствами замминистра, которые он не может комментировать.

"Очень надеюсь, что и в дальнейшем в другом формате он сможет помогать министерству", — приводит текст сообщения ТАСС.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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