Из продолжения "Космического джема" вырезали мультяшного скунса-бабника

Мультяшного скунса Пепе ле Пью убрали из продолжения баскетбольного фильма "Космический джем" с Леброном Джеймсом в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Точные причины решения вырезать персонажа из анимационного сериала Looney Tunes неизвестны, однако ранее в издании New York Times выходила колонка Чарльза М. Блоу, в которой он отмечал, что ле Пью оправдывает культуру насилия. Всё дело может быть в сцене, где скунс пристаёт к персонажу актрисы Грейс Санто в образе бармена, за что получает сильный удар по лицу и закручивается на стуле. Ситуацию должен урегулировать Леброн, заявив скунсу о том, что к людям нельзя приставать без разрешения.

Как утверждают источники портала, в черновой версии фильма, которую они увидели три месяца назад (ещё до колонки Блоу), уже не было этой сцены с ле Пью. Кроме того, утверждается, что у студии Warner Bros. тоже нет планов на этого персонажа в ближайших проектах.

Это не первый скандал, который вызвало продолжение "Космического джема". Ранее пользователи остались в негодовании от решения автора фильма отредактировать кролика Лолу Банни, отказавшись от её сексуальности и изменив её грудь и ноги.

Мировая премьера продолжения "Космического джема" запланирована на 14 июля 2021 года.

Ранее Лайф сообщал, что фанатам вселенной Гарри Поттера намекнули на возможность выхода нового фильма.

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