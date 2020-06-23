Российские общественники предлагают закрепить статус "молодого специалиста"

Общественные деятели направили письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову, в котором предлагают закрепить в Трудовом кодексе России статус "молодой специалист". Об этом сообщает РИА "Новости".

— Просим вас совместно с Институтом прогрессивного образования законодательно закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации статус "молодого специалиста" с поднятием федерального возраста по статусу до 35 лет, — говорится в тексте обращения.

Кроме того, общественники предложили законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажёров.

Как отмечают авторы данной идеи, сейчас такой статус не закреплён на федеральном уровне и не имеет нормативно-правовой силы значения по Трудовому кодексу РФ. Также сообщается, что по нынешним нормативно-правовым актам в российских регионах устанавливают разный возрастной ценз для граждан, претендующих на этот статус. По их словам, в большинстве субъектов страны это 35 лет, но есть и те, где 30 лет.

Эксперты также утверждают, что в ближайшее время у молодых специалистов возникнет больше проблем с трудоустройством и уровнем зарплаты в связи с переизбытком на рынке труда опытных кадров.