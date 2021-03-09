Букингемский дворец ответил на заявления Меган Маркл о расизме в королевской семье

Букингемский дворец прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри. В Лондоне указали, что заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке. Их серьёзно рассмотрят, но на публику выводы афишировать не станут.