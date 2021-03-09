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Букингемский дворец ответил на заявления Меган Маркл о расизме в королевской семье

В Лондоне опечалены тем, насколько тяжело пришлось герцогине в последние годы.

9 марта 2021, 17:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Букингемский дворец прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри. В Лондоне указали, что заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке. Их серьёзно рассмотрят, но на публику выводы афишировать не станут.

Во дворце также опечалены тем, что последние годы были столь тяжёлыми для герцогов Сассекских.

"Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами нашей семьи", — указано в послании от имени британской королевы Елизаветы II.

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Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве.

Политолог назвал возможную угрозу для британской монархии после интервью принца Гарри и Меган Маркл

Политолог назвал возможную угрозу для британской монархии после интервью принца Гарри и Меган Маркл

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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