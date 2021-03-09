15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью
Накануне герцог и герцогиня Сассекские дали интервью известной телеведущей Опре Уинфри. За два часа они раскрыли множество как интересных и милых моментов, так и деталей, от которых не по себе стало даже самым преданным фанатам британской монархии.
Меган никогда не искала Гарри в "Гугле":
"Я никогда не гуглила его имя. Я не считала это нужным, ведь всё, что я хотела о нём знать, он рассказывал мне сам"
За несколько минут до знакомства с королевой Елизаветой II Меган училась делать реверанс:
"Мне пришлось практиковаться прямо перед нашей встречей. Но всё прошло хорошо и легко. Слава богу, я ничего не гуглила о них заранее, иначе в голове бы творился сумбур"
Фото © Twitter / Violet Summer Zine
Меган и Гарри тайно поженились за три дня до официальной церемонии:
"Спектакль был рассчитан на весь мир, но наш союз касался только нас двоих. Мы обручились на заднем дворе"
Фото © Twitter / Daily Mirror
Меган рассказала о двойных стандартах в отношении СМИ к ней и к Кейт Миддлтон:
"Мне кажется, им просто нужен был герой и злодей. Перед свадьбой Кейт довела меня до слёз, но газеты трубили о том, что всё было наоборот. На самом деле она сорвалась на меня из-за девочек — разносчиц цветов. Потом она, конечно, извинилась с букетом и открыткой, а я её простила"
Фото © Twitter / Mirror Royal
Меган во всём подчинялась монаршему институту в надежде на защиту, но её обманули:
"Они не просто не защищали меня — они были готовы соврать, чтобы обелить других членов семьи, но не хотели сказать правду, чтобы защитить меня и моего мужа"
Фото © Twitter / BET
Когда Меган была беременна Арчи, ей сказали, что этот ребёнок не получит титула, некоторые члены семьи отпускали расистские комментарии:
"По их словам, Арчи никогда не стал бы принцем и не получил бы охрану. А ещё кое-кто из семьи переживал, что малыш получится слишком тёмным для монархии"
Несмотря на низкий уровень ментального здоровья и мысли о суициде, Меган запрещали обращаться к специалистам:
"По их мнению, это показало бы королевскую семью в неприглядном свете. А я иногда просто не видела выхода. Сидела ночью и смотрела в стену, думая о том, что не хочу больше жить"
Гарри заявил, что британская монархия игнорирует расистскую травлю Меган в СМИ:
"Семья боится, что все таблоиды обратятся против неё, поэтому умалчивает о том эмоциональном насилии, которому постоянно подвергается Меган"
Гарри заявил, что они ушли из королевской семьи именно из-за отсутствия поддержки и понимания. Это отношение напомнило ему о ситуации с принцессой Дианой:
"История повторяется. Меган проходит через то же, что пришлось вытерпеть и моей маме, только теперь к этому добавились ещё и расизм и Интернет"
Меган не провоцировала уход принца Гарри из семьи:
"Я была готова всю жизнь провести монаршей особой и всё бросила, потому что люблю его"
Фото © Twitter / MEFeater Magazine
Гарри бы не решился на уход из семьи, если бы не поддержка Меган:
"Один я был не в состоянии сделать это... Я чувствовал себя в западне — запертым в этой системе, как и вся моя семья"
Фото © Twitter / TV Fanatic
Гарри опровергает информацию о том, что они с Меган испугали королеву своим внезапным решением:
"Что бы ни писали британские СМИ, мы не объявили новость об уходе внезапно. Долгое время я регулярно напоминал бабушке о своём решении, и она его поддержала"
Принц Гарри раскрыл, как семья оставила его без денег во время пандемии:
"В начале 2020 года они закрыли доступ ко всем счетам. И нам с Меган и Арчи пришлось жить на средства, оставленные моей мамой. Думаю, она предвидела что-то подобное"
Фото © Twitter / Forbes
Гарри признался, что его отношения с королевой остались прекрасными, но с остальной семьёй всё не так радужно:
"Между нами произошло много болезненных событий. Отец долгое время не отвечал на звонки, а между мной и братом теперь пропасть"
Фото © Twitter / E! News
Принц Гарри признался, что его расстроило решение королевы лишить его всех наград и титулов:
"Не стану скрывать, для меня её поступок стал ударом, но я полностью уважаю её позицию. И эта ситуация никак не связана с нашим интервью"
WOW-stars
Бузова накинулась на партнёршу Давы по танцам, не стерпев её поведения в социальных сетях
сегодня в 09:45
В Сеть попали интимные снимки Виктории Бони, за которые мошенники требовали миллионы рублей
сегодня в 09:13
Девушка испугалась, когда коты не пришли её встречать, но лучше бы она не видела, чем они занимались
вчера в 11:00
Нужно больше времени на ответ: Елизавета II не стала подписывать заявление по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл
Выбор редакции
Политолог назвал возможную угрозу для британской монархии после интервью принца Гарри и Меган Маркл
"Грамотная манипуляция": Физиономист оценила искренность Меган Маркл в интервью Опре Уинфри
Бузова накинулась на партнёршу Давы по танцам, не стерпев её поведения в социальных сетях
"Хоть чёрта лысого пошлите": Музыкальный критик Соседов оценил шансы России на победу на Евровидении
"Порше" российского хоккеиста пробил стену паркинга в Москве — видео
Комментариев: 0