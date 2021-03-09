15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

Меган никогда не искала Гарри в "Гугле":

"Я никогда не гуглила его имя. Я не считала это нужным, ведь всё, что я хотела о нём знать, он рассказывал мне сам"

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За несколько минут до знакомства с королевой Елизаветой II Меган училась делать реверанс:

"Мне пришлось практиковаться прямо перед нашей встречей. Но всё прошло хорошо и легко. Слава богу, я ничего не гуглила о них заранее, иначе в голове бы творился сумбур"

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Меган и Гарри тайно поженились за три дня до официальной церемонии:

"Спектакль был рассчитан на весь мир, но наш союз касался только нас двоих. Мы обручились на заднем дворе"

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Меган рассказала о двойных стандартах в отношении СМИ к ней и к Кейт Миддлтон:

"Мне кажется, им просто нужен был герой и злодей. Перед свадьбой Кейт довела меня до слёз, но газеты трубили о том, что всё было наоборот. На самом деле она сорвалась на меня из-за девочек — разносчиц цветов. Потом она, конечно, извинилась с букетом и открыткой, а я её простила"

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Меган во всём подчинялась монаршему институту в надежде на защиту, но её обманули:

"Они не просто не защищали меня — они были готовы соврать, чтобы обелить других членов семьи, но не хотели сказать правду, чтобы защитить меня и моего мужа"

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Когда Меган была беременна Арчи, ей сказали, что этот ребёнок не получит титула, некоторые члены семьи отпускали расистские комментарии:

"По их словам, Арчи никогда не стал бы принцем и не получил бы охрану. А ещё кое-кто из семьи переживал, что малыш получится слишком тёмным для монархии"

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Несмотря на низкий уровень ментального здоровья и мысли о суициде, Меган запрещали обращаться к специалистам:

"По их мнению, это показало бы королевскую семью в неприглядном свете. А я иногда просто не видела выхода. Сидела ночью и смотрела в стену, думая о том, что не хочу больше жить"

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Гарри заявил, что британская монархия игнорирует расистскую травлю Меган в СМИ:

"Семья боится, что все таблоиды обратятся против неё, поэтому умалчивает о том эмоциональном насилии, которому постоянно подвергается Меган"

Фото © Twitter / 𝒎𝒐𝒍𝒍𝒚

Гарри заявил, что они ушли из королевской семьи именно из-за отсутствия поддержки и понимания. Это отношение напомнило ему о ситуации с принцессой Дианой:

"История повторяется. Меган проходит через то же, что пришлось вытерпеть и моей маме, только теперь к этому добавились ещё и расизм и Интернет"

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Меган не провоцировала уход принца Гарри из семьи:

"Я была готова всю жизнь провести монаршей особой и всё бросила, потому что люблю его"

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Гарри бы не решился на уход из семьи, если бы не поддержка Меган:

"Один я был не в состоянии сделать это... Я чувствовал себя в западне — запертым в этой системе, как и вся моя семья"

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Гарри опровергает информацию о том, что они с Меган испугали королеву своим внезапным решением:

"Что бы ни писали британские СМИ, мы не объявили новость об уходе внезапно. Долгое время я регулярно напоминал бабушке о своём решении, и она его поддержала"

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Принц Гарри раскрыл, как семья оставила его без денег во время пандемии:

"В начале 2020 года они закрыли доступ ко всем счетам. И нам с Меган и Арчи пришлось жить на средства, оставленные моей мамой. Думаю, она предвидела что-то подобное"

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Гарри признался, что его отношения с королевой остались прекрасными, но с остальной семьёй всё не так радужно:

"Между нами произошло много болезненных событий. Отец долгое время не отвечал на звонки, а между мной и братом теперь пропасть"

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Принц Гарри признался, что его расстроило решение королевы лишить его всех наград и титулов:

"Не стану скрывать, для меня её поступок стал ударом, но я полностью уважаю её позицию. И эта ситуация никак не связана с нашим интервью"

Фото © Twitter / Page Six

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