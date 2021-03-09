Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Бузова накинулась на партнёршу Давы по танцам, не стерпев её поведения в социальных сетях

Ведущая всё ещё эмоционально переживает разрыв.

9 марта 2021, 09:45

Фото © VK / Ольга Бузова. Фото © Dariia_palyey_1

В конце января Ольга Бузова объявила о расставании со своим бойфрендом рэпером Давой (Давидом Манукяном). Разрыв оказался бурным: девушка заявила, что избранник её избивал и плевал в лицо. Но, похоже, страсти до сих пор не утихли, а звезда продолжает интересоваться жизнью экс-возлюбленного.

Фото © Telegram / "Только никому", VK / Ольга Бузова

Фото © Telegram / "Только никому", VK / Ольга Бузова

Так, Ольга обнаружила, что замужняя партнёрша Манукяна по шоу "Танцы со звёздами" Дарья Палей заблокировала её в "Инстаграме", пишет телеграм-канал "Только никому". Певица решила, что именно с ней изменил ей Дава, и оставила оскорбительную подпись в инстаграм-истории, которую позже удалила. Певица назвала соперницу гулящей женщиной.

Фото © Telegram / "Только никому"

Фото © Telegram / "Только никому"

Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют

Ольга Бузова

Фото © Instagram / dava_m, dariia_palyey_1

Фото © Instagram / dava_m, dariia_palyey_1

После разрыва Бузовой и Манукяна часть фанатов тоже обвинила танцовщицу в том, что она разрушила отношения пары. Дарья Палей опровергла эти слухи, заявив, что счастлива в браке и воспитывает с любимым мужем маленькую дочку.

В Сеть слили фото, как выглядит теперь бывший парень Бузовой, которого заподозрили в липосакции

В Сеть слили фото, как выглядит теперь бывший парень Бузовой, которого заподозрили в липосакции

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Этого ждали все": Бузова объявила о возвращении "Дома-2"

6 марта, 22:14

Влюблённая парочка голышом путешествует по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах

вчера в 12:00

В Сеть попали интимные снимки Виктории Бони, за которые мошенники требовали миллионы рублей

сегодня в 09:13

Песков назвал некорректным сравнение "Спутника V" с русской рулеткой

сегодня в 10:42

"В моей жизни происходили ужасные вещи": О чём говорила Манижа в интервью Лайфу за 4 года до Евровидения

сегодня в 10:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1