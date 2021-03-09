Бузова накинулась на партнёршу Давы по танцам, не стерпев её поведения в социальных сетях
Ведущая всё ещё эмоционально переживает разрыв.
Фото © VK / Ольга Бузова. Фото © Dariia_palyey_1
В конце января Ольга Бузова объявила о расставании со своим бойфрендом рэпером Давой (Давидом Манукяном). Разрыв оказался бурным: девушка заявила, что избранник её избивал и плевал в лицо. Но, похоже, страсти до сих пор не утихли, а звезда продолжает интересоваться жизнью экс-возлюбленного.
Фото © Telegram / "Только никому", VK / Ольга Бузова
Так, Ольга обнаружила, что замужняя партнёрша Манукяна по шоу "Танцы со звёздами" Дарья Палей заблокировала её в "Инстаграме", пишет телеграм-канал "Только никому". Певица решила, что именно с ней изменил ей Дава, и оставила оскорбительную подпись в инстаграм-истории, которую позже удалила. Певица назвала соперницу гулящей женщиной.
Фото © Telegram / "Только никому"
Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют
Фото © Instagram / dava_m, dariia_palyey_1
После разрыва Бузовой и Манукяна часть фанатов тоже обвинила танцовщицу в том, что она разрушила отношения пары. Дарья Палей опровергла эти слухи, заявив, что счастлива в браке и воспитывает с любимым мужем маленькую дочку.
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