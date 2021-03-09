В Сеть попали интимные снимки Виктории Бони, за которые мошенники требовали миллионы рублей

41-летняя блогерша Виктория Боня на днях рассказала, как злоумышленники завладели её старым телефоном и теперь пытаются шантажом истребовать с неё огромную сумму. Модель сразу отметила, что платить не станет, тем более ничего откровенного там нет и ситуация, в которую попал футболист Артём Дзюба в конце прошлого года, ей не светит. А в ответ мошенники, судя по всему, слили избранные фото звезды в Сеть.

Фото © Telegram / Ebobo 18+

На появившихся снимках Виктория Боня предстаёт в разной степени одетости, но, как и сказала модель, всё остаётся в рамках приличий. Блогерша позирует в постели или в коридоре, делает селфи или доверяет кадр фотографу, предстаёт в нижнем белье или в полупрозрачном платье. На некоторых снимках телеведущая появляется не одна, но и эти фото компрометирующими назвать сложно.

Фото © Telegram / Ebobo 18+

Этими мошенниками блогерша, по её словам, заниматься не будет, потому что у неё есть дела поважнее. В последнее время у неё завёлся очень настойчивый поклонник, который больше похож на сталкера. Телеведущая получает от него предложения руки, сердца и всего остального, из-за чего грозится обратиться в полицию.

Фото © Telegram / Ebobo 18+

Однако не все фанаты верят в правдивость злоключений Виктории, пишет телеграм-канал Ebobo 18+. Некоторые считают, что и ситуацию со сталкером, и скандал со слитыми фото организовала сама инстадива. Ведь снимки действительно оказались вполне приличными и никак не способны испортить имеющуюся репутацию блогерши.

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