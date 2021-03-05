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Самая красивая россиянка поборется за титул "Мисс Вселенная", и эти 10 фото не оставят жюри и шанса

Алина два года носила титул "Мисс Россия" и теперь готова к борьбе за корону как никогда.

5 марта 2021, 13:16

Фото © Instagram / ms.alinasanko

22-летняя Алина Санько из Азова покорила сперва родину, став в 2019 году "мисс Россия", а затем и весь свет, войдя в топ-12 самых красивых девушек конкурса "Мисс мира"

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Из-за пандемии конкурс в прошлом году отменили, поэтому впервые в истории модель продержала титул два года. Но всё это время Алина усиленно готовилась к победе, набираясь опыта в официальных выступлениях, пишет КП

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Но девушка занимается не только бьюти-карьерой. Она с красным дипломом закончила ГУЗ по специальности "дизайн среды" и в прошлом году поступила в магистратуру МГУ, чтобы изучать телевидение

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Фото © Instagram / ms.alinasanko

В "Инстаграме" девушка регулярно демонстрирует творческие способности, в том числе талант художника. Она выкладывает свои картины, которые лишний раз доказывают, что все призы в олимпиадах по искусству были получены не зря

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Во всех начинаниях Алину поддерживает мама, которая сейчас живёт в Азове. Девушка мечтает перевезти её в Москву и копит деньги на квартиру

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Самая красивая судья из Красноярска разделась для фото в ванне, о котором написали даже за рубежом

Самая красивая судья из Красноярска разделась для фото в ванне, о котором написали даже за рубежом

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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