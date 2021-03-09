Врач заявил о вероятном изнасиловании Легкоступовой перед смертью

Травмы на теле певицы Валентины Легкоступовой, умершей летом 2020-го, указывают на то, что она могла быть изнасилована перед смертью. Об этом заявил профессор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Игорь Шарипов.

"Здесь у неё огромные гематомы передней и внутренней поверхности бёдер — это насилие. Да, я не исключаю сексуальное насилие", — сказал профессор в передаче "Пусть говорят" на Первом канале.

Шарипов уточнил, что у певицы оказалось поражено всё левое полушарие мозга, что говорит о серьёзной силе удара, равносильной замаху кирпичом, падению с высоты или удару о стенку.

Между тем адвокат семьи покойной Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом сообщил, что попросит следователей проверить выводы медика. По его словам, версия об изнасиловании стала крайне неожиданной для дочери Легкоступовой.

"Несмотря на то что эта версия выглядит неоднозначной, я думаю, что её в любом случае необходимо проверить. И мы будем просить Следственный комитет провести проверку по данным обстоятельствам, учитывая, что эту версию выдвинул профессиональный медицинский работник", — заявил юрист.

Напомним, летом 2020 года Валентина Легкоступова попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая спровоцировала отёк мозга. Вскоре певица впала в кому, врачи провели срочную операцию и подключили её к аппарату ИВЛ. За это время её муж Юрий Фирсов, которого тоже доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, когда упала в ванной. 14 августа спустя несколько дней комы она умерла.

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