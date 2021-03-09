Фантастическое зрелище: на Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка — видео

На Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка. Видео © Соцсети

Высочайший вулкан Евразии — Ключевская сопка (4754 метра) — снова проснулся, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Местные жители публикуют в соцсетях уникальные кадры извержения вулкана.

Между тем учёным не до любования видом мощи природы. По их прогнозам, извержение может привести к размытию дороги между населёнными пунктами Ключи и Козыревск. Кроме того, оно может нарушить экологический баланс рек, находящихся неподалёку.

Напомним, 18 февраля произошёл побочный прорыв на вулкане Ключевском. Он состоит из двух параллельных трещин, которые расположены друг от друга на расстоянии около 250 метров. Кстати, последнее извержение Ключевского происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля текущего года.

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