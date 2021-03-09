"Оппозиционная платформа" назвала допрос Медведчука в СБУ политически мотивированной расправой

Допрос одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука является политически мотивированной расправой над ним. Об этом говорится в записи, опубликованной на сайте партии.

"Подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно — как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком", — отмечает пресс-служба политического союза.

В партии считают, что вопросы, обсуждавшиеся на этой "встрече", являются тайной следствия, однако "слив" информации о ней свидетельствует о желании представителей власти президента Владимира Зеленского "превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании".

В партии считают, что подобные действия происходят из-за последовательной критики власти со стороны Медведчука.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

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