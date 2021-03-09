Полковник запаса РФ рассказал о планах Украины по захвату Донецка
Войска ВСУ попытаются зайти в город, чтобы взять под контроль территорию Донбасса.
Фото © Pixabay
Украинские войска попытаются захватить Донецк, чтобы не потерять территории Донбасса, а также получить контроль над другими городами ДНР и ЛНР. Об этом URA.ru рассказал военный обозреватель и полковник запаса РФ Александр Жилин. По его мнению, Украина проведёт там наземное наступление, а не артиллерийские обстрелы территорий.
"Украина попытается зайти в Донецк, чтобы взять под контроль территорию Донбасса. Можно бомбить и стрелять, но это не будет победой", — сказал Жилин.
Полковник запаса подчеркнул, что после захвата Донецка власти Незалежной начнут "истреблять жителей" региона. По его словам, украинцы "устроят в Донбассе ад — часть мирных жителей порежут, а другой части придётся бежать в Россию". Он также отметил, что Украина стягивает к границе ДНР и ЛНР бронетехнику и артиллерию.
В то же время военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, выразил уверенность, что Украина не станет проводить масштабную военную операцию на территории ДНР и ЛНР.
"Украина не собирается завоёвывать Донбасс, потому что тогда ей придётся восстанавливать инфраструктуру городов и тратить большие деньги", — пояснил Литовкин.
Ранее советник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко заявил, что на Украине готовы к реализации мероприятия по "деоккупации" Донбасса.
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