Покупка завода Rolls-Royce российским "Трансмашхолдингом" рискует сорваться из-за Норвегии

Власти Норвегии намерены приостановить сделку по приобретению принадлежащего Rolls-Royce завода Bergen Engines российской компанией "Трансмашхолдинг". Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции страны. По мнению главы ведомства Моники Мэллан, покупка выпускающего двигатели завода компанией из России может создать угрозу национальной безопасности. Чиновница настаивает, чтобы сделку приостановили хотя бы временно, чтобы успеть собрать факты, на основании которых будут приняты последующие решения.

"Не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь риски для национальной безопасности. В связи с этим необходимо сделать паузу в процессе продажи, чтобы собрать фактологическую базу для оценки сделки", — заявила госпожа Мэллан.

Отметим, что "Трансмашхолдинг" договорился с Rolls-Royce о сделке на общую сумму в 150 млн евро. Речь идёт о заводе дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, расположенном в городе Берген. С российской стороны цель покупки — налаживание производства по доступной для верфей цене среднеоборотных дизельных двигателей, остро необходимых для флота "река-море" и рыболовецких судов. Но вместе с тем Bergen Engines ведёт поставки для ВМС и Береговой охраны Норвегии, а также союзных стран. Этим и обуславливает свои опасения норвежский Минюст.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что военная активность Норвегии у российских рубежей чревата для Арктики негативными последствиями. Об этом он сказал норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде в ходе переговоров в формате видеоконференции.

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