На казанскую компанию завели дело из-за салюта в честь дня рождения Ивлеевой

Вчера российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева с размахом отметила своё 30-летие, устроив праздничные салюты сразу в семи городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Ростов, Казань, Красноярск и Екатеринбург). Однако в МЧС Татарстана не оценили подарок, который звезда приготовила своим фанатам. В связи с этим в отношении фирмы "Фейерверк-мастер", которая провела залп в Казани, завели дело о нарушении техники пожарной безопасности. Об этом сообщает телеканал "360".

В казанской фирме журналистам подтвердили, что запускали фейерверк в честь дня рождения Ивлеевой 8 марта. Там также заявили, что требования пожарной безопасности во время мероприятия полностью соблюдались. Как уточняется, об организации салюта с "Фейерверк-мастером" договорился менеджер Ивлеевой. Залп дали в 21:30, он украшал небо в течение двух-трёх минут.

В то же время начальник отдела по работе со СМИ МЧС РФ Андрей Родыгин сообщил "360" о нарушении предприятием техники пожарной безопасности.

"По оценке специалистов, состоявшийся фейерверк относился к четвёртому классу опасности пиротехнических изделий, то есть это была не бытовая, а профессиональная пиротехника", — пояснил Родыгин.

Представитель ведомства также заявил, что в отношении фирмы "Фейерверк-мастер", проводившей салют, дознаватель пожарного государственного надзора Главного управления МЧС России по Республике Татарстан завёл административное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Телеканал отмечает, что половину стоимости салюта в Казани оплатила сама Ивлеева, а другую половину — компания, которая решила таким образом поздравить с 8 Марта именинницу и всех жительниц города. При этом о запуске фейерверка забыли предупредить исполком, что нарушает установленные правила. В рамках заведённого административного дела "Фейерверк-мастер" могут оштрафовать на 150–200 тысяч рублей.

Ранее Настя Ивлеева рассказала о самой дорогой покупке в своей жизни.

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