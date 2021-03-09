ЦСКА, "Ак Барс" и "Локомотив" первыми вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге прошли четвёртые матчи серий 1/8 плей-офф Кубка Гагарина, по завершении которых определились первые четвертьфиналисты турнира. Без поражений во второй раунд пробились столичный ЦСКА, казанский "Ак Барс" и "Локомотив" из Ярославля. Все свои серии команды выиграли со счётом 4-0.

ЦСКА в четвёртом матче одержал волевую победу над "Спартаком" — 3:1. Армейцы уступали после первого периода — у спартаковцев отличился словак Мартин Бакош. Однако в дальнейшем действующие обладатели Кубка Гагарина забили трижды (голами отметились Антон Слепышев, Брендан Лайпсик, Иван Телегин) и выиграли матч, а вместе с ним и серию.

Не испытал проблем в серии с "Йокеритом" и "Локомотив". Игра под номером четыре, в которой ярославцы победили со счётом 4:1, стала отражением всего противостояния этих соперников. В составе железнодорожников по голу оформили Алексей Марченко, Тему Пулккинен, Андре Петерссон и Владимир Ткачёв. Ярославль закономерно идёт дальше, а "шуты" отправляются в отпуск.

Третьим клубом, не проигравшим в первом раунде Кубка Гагарина ни одного матча, стал "Ак Барс". Ожидаемо легко подопечные Дмитрия Квартального разделались с "Торпедо", не предоставив нижегородцам и шанса зацепиться за серию. Андрей Педан, Найджел Доус, Виктор Тихонов и Станислав Галиев добыли для Казани четвёртую, итоговую победу — 4:1.

В других противостояниях СКА переигрывает минское "Динамо" (3-1), "Авангард" — "Автомобилист" (3-1), "Салават Юлаев" — "Трактор" (3-1), "Динамо" Москва — "Северсталь" (3-1), "Металлург" — "Барыс" (2-2).

КХЛ. Кубок Гагарина. Перый раунд.

"Спартак" — ЦСКА — 1:3 (1:0; 0:1; 0:2), в серии — 0-4

"Йокерит" — "Локомотив" — 1:4 (0:1; 1:1; 0:2), в серии — 0-4

"Торпедо" — "Ак Барс" — 1:4 (0:0; 1:3; 0:1), в серии — 0-4

"Трактор" — "Салават Юлаев" — 0:3 (0:0; 0:1; 0:2), в серии — 1-3

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