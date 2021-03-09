"Была её адвокатом": Кто тайно повлиял на возвращение "убитой" чемпионки к Тутберидзе

Возвращение года в фигурном катании окончательно свершилось. И сама Алёна Косторная, и тренер Этери Тутберидзе подтвердили камбэк фигуристки в "Хрустальный". Воссоединение получилось не совсем полноценным. Учитывая то, как чемпионка Европы уходила из "Самбо-70" и в какой форме приходит обратно, ей назначили испытательный срок — два месяца. За это время спортсменка обязана доказать, что готова принимать все предлагаемые условия тренировок и не требовать привилегий, а также вернуть свой коронный элемент — тройной аксель!

Мы наконец-то услышали от самой Алёны то, что сами прекрасно видели в финале Кубка России: провальное выступление стало для фигуристки не просто ударом, а буквально последней каплей. И фраза "После сегодняшнего завтра уже нет", сказанная после короткой программы, стала самым точным определением карьеры Косторной в "Ангелах Плющенко".

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Шестое место в финале Кубка России — это не то чтобы обидно, это чётко даёт понять, что ты не то что что-то сделал не так… У тебя всё в жизни не так. И это надо менять. Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения Алёна Косторная Чемпионка Европы 2020 года

Косторная поняла, что частые улыбки — это не главный критерий для выбора тренерского штаба, ведь они могут быть на тренировках, а могут — на пьедестале почёта. С последним у Алёны возникли проблемы, потому что ей, как она сама призналась, не хватало ежовых рукавиц Железной Этери. С мотивацией чемпионки Европы всё понятно. Если отбросить сложные финансовые вопросы, которые, судя по всему, ещё решают Яна Рудковская и мама Косторной, то оставался лишь один вопрос: готова ли сама Тутберидзе принять Косторную назад?

Тренер изначально восприняла уход Алёны тяжело. Но от Этери Георгиевны уходили и раньше, причём более "родные" фигуристки. Однако Косторная все полгода, что тренировалась у Плющенко, продолжала сыпать соль на раны Тутберидзе колкими интервью, в которых нелестно отзывалась о прежнем тренерском штабе. Это раз. То, в какой форме Алёна возвращается в "Хрустальный" (ещё и во время бушующего пубертата). Это два. Тут даже речи не идёт о потенциальных четверных прыжках. Тут хотя бы тройной аксель вернуть — уже серьёзный челлендж для любого тренера. Как говорят эксперты, если не справится Тутберидзе — не справится никто. Но зачем это успешному тренеру, у которого хватает суперталантливых учеников?

И Этери Георгиевна изначально не хотела брать на себя ответственность за судьбу Косторной. Но потом решила, что не хочет быть той, кто эту самую судьбу сломал, не предоставив человеку возможность, в которой он так нуждался. А натолкнула тренера на эту мысль её дочь, которая приняла сторону Алёны.

Диана была её адвокатом. Дочка сказала: "Мама, ты должна дать шанс". Мне кажется, Бог велел всё-таки давать шанс Этери Тутберидзе Заслуженный тренер России

Диана Дэвис — 18-летняя дочь Этери Тутберидзе, которая тоже занимается фигурным катанием. Тот самый финал Кубка России, который получился провальным и переломным для Косторной, для Дэвис вышел триумфальным. В паре с Глебом Смолкиным (сыном актёра Бориса Смолкина, известного по роли дворецкого Константина из "Моей прекрасной няни") дочь Тутберидзе одержала важнейшую победу в карьере.

Несмотря на то что проблемы со слухом остались позади, путь Дианы в фигурном катании остаётся тернистым. Не так давно они со Смолкиным переехали в США, чтобы тренироваться у известного тренера Игоря Шпильбанда. Сезон пришлось фактически пропустить, потому что юниорские старты по большей части отменили из-за коронавируса. К тому же была травма ноги у партнёрши. До финала Кубка России Дэвис и Смолкина вообще не должны были допускать, но сделали исключение. И юный дуэт своим шансом сполна воспользовался, одержав сверхуверенную победу с солидным отрывом. Без поздравлений от звёздной мамы, конечно, не обошлось.

И вот в этом круговороте событий, когда собственная карьера находится на качелях, Диана нашла слова поддержки для Алёны, фактически уговорив маму взять фигуристку обратно. При этом о близкой дружбе Дэвис и Косторной никто никогда не говорил, дочь Тутберидзе тесно общается разве что с Алиной Загитовой. А тут такой реверанс в сторону чемпионки Европы, который в итоге может оказаться судьбоносным для её карьеры. Кажется, великодушие — это семейная черта Тутберидзе. Возможно, через несколько лет после очередного выигранного турнира Косторная будет просто обязана благодарить не только своего тренера, но и её чуткую дочь.

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