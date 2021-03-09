Кадыров рассказал об учениях спецназа Росгвардии в Арктике

Из грозненского аэропорта в Арктику отправился отряд росгвардейцев. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, масштабные учения пройдут с 30 марта по 6 апреля.

"Есть специальные задачи, которые поставлены, и, я уверен, совместными усилиями наши ребята выполнят их достойно. В последующем будем знать, насколько мы готовы обеспечить безопасность в таких отдалённых местах, как Арктика", — приводит РИА "Новости" слова Кадырова.

Как рассказали в Российском университете спецназа, в учениях будет задействовано 250 человек.

Спецназовцам предстоит преодолеть более 700 километров пути на специализированных снегоходах. А также испытать усовершенствованное стрелковое оружие при экстремально низкой температуре.

Ранее Кадыров потроллил ФБР, раскрыв местонахождение бизнесмена Пригожина и попросив за информацию $250 тысяч.

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