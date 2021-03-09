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В США заверили, что продолжат политику противостояния "Северному потоку — 2"

Вашингтон по-прежнему намерен добиться прекращения проекта.

9 марта 2021, 21:21
<p>Фото © Getty Images / Sean Gallup</p>

Фото © Getty Images / Sean Gallup

Президент США Джо Байден считает строительство российского газопровода "Северный поток — 2" "плохой сделкой". Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что Госдепартамент не комментирует озабоченность конгрессменов по "Северному потоку — 2", но готов обсудить ситуацию с ними. Это стало комментарием к замечанию, что ряд конгрессменов призвали госсекретаря разъяснить, почему администрация не ввела санкции в отношении некоторых организаций, занимающихся строительством газопровода,

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"Мы можем сказать, что администрация сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение газопровода "Северный поток-2". Президент Байден считает это плохой сделкой", – заявила Прайс

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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