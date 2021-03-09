В белорусском КГБ рассказали о трёх сценариях протестов 25–27 марта

Власти Белоруссии знают о том, что в стране готовятся попытки дестабилизации в ходе акций протеста в конце этого месяца. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Он рассказал о трёх сценариях таких протестов. Первый из них таков.

"Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия 25-го числа. Предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе Театра оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями", — сказал Тертель телеканалу "Беларусь 1" .

Есть и другие сценарии, "более жёсткие", с "нанесением увечий здоровью людей и граждан" в районе проведения митингов.

Второй сценария, по словам главы КГБ, предусматривает подачу заявки на митинг в районе столичной площади Бангалор. Затем люди пойдут в центр города "с эмоциональным подогревом". И там уже будут провокации в адрес правоохранительных органов.

"Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города", — заявил Тертель.

Он заверил, что правоохранительные органы при таких провокациях будут "действовать жёстко", соблюдая законы.

Ранее в КГБ доложили президенту Александру Лукашенко об угрозе дестабилизации ситуации в стране.

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