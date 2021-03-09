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В Курске пропал девятилетний мальчик

Ребёнок в полдень ушёл от мамы, и его больше никто не видел.

9 марта 2021, 21:40
<p>Павел Авдеев. Фото © Социальные сети</p>

Павел Авдеев. Фото © Социальные сети

Полиция Курской области объявила в розыск девятилетнего жителя административного центра региона Пашу Авдеева. Около полудня мальчик ушёл от мамы в районе улицы Карла Маркса, 72, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Павел был одет в тёмно-синюю куртку с белым мехом внутри капюшона, спортивные синие брюки, серую шапку, обут в чёрные ботинки. У мальчика голубые глаза и светло-русые волосы. Его рост — 140 см, телосложение худощавое.

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Все, кто обладает информацией о местонахождении ребёнка, могут обратиться в полицию по номеру 02, с мобильного 102.

А ещё Лайф рассказывал, что волонтёры попросили Литву помочь в поисках семилетнего Артёма, который пропал в феврале на берегу пограничной реки Неман в Калининградской области.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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