В Курске пропал девятилетний мальчик

Полиция Курской области объявила в розыск девятилетнего жителя административного центра региона Пашу Авдеева. Около полудня мальчик ушёл от мамы в районе улицы Карла Маркса, 72, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Павел был одет в тёмно-синюю куртку с белым мехом внутри капюшона, спортивные синие брюки, серую шапку, обут в чёрные ботинки. У мальчика голубые глаза и светло-русые волосы. Его рост — 140 см, телосложение худощавое.

Все, кто обладает информацией о местонахождении ребёнка, могут обратиться в полицию по номеру 02, с мобильного 102.

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