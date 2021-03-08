Волонтёры попросили Литву помочь в поисках пропавшего три недели назад семилетнего Артёма

Волонтёры из поискового отряда "Лиза алерт" призвали Литву организовать совместные поисковые работы по розыску семилетнего Артёма, который пропал в феврале на берегу пограничной реки Неман в Калининградской области. Об этом сообщила координатор отряда Светлана Соловьёва.

"Мы призываем литовскую сторону к проактивной позиции и оперативному сотрудничеству в поиске, а именно — к осмотру береговой линии и акватории реки, расположенной на литовской территории", — цитирует ТАСС .

Днём 17 февраля 2021 года школьник ушёл из дома на улице Победы в городе Немане. По свидетельствам очевидцев, ребёнок пропал в акватории реки Неман. Волонтёры, в том числе водолазная группа "Добротворец", были готовы приступить к работам на месте, позволяла это сделать и погодная обстановка. Но литовская сторона дала добро только 3 марта, когда в акватории реки произошёл сход льда. В итоге водолазы не смогли обследовать реку. В региональном СК по факту исчезновения Артёма завели дело об убийстве, но родные до сих пор надеются на лучшее.