Волонтёры попросили Литву помочь в поисках пропавшего три недели назад семилетнего Артёма
В последний раз ребёнка видели 17 февраля в акватории реки Неман.
Артём. Фото © VK / Виктория Пешехонова
Волонтёры из поискового отряда "Лиза алерт" призвали Литву организовать совместные поисковые работы по розыску семилетнего Артёма, который пропал в феврале на берегу пограничной реки Неман в Калининградской области. Об этом сообщила координатор отряда Светлана Соловьёва.
"Мы призываем литовскую сторону к проактивной позиции и оперативному сотрудничеству в поиске, а именно — к осмотру береговой линии и акватории реки, расположенной на литовской территории", — цитирует ТАСС.
Днём 17 февраля 2021 года школьник ушёл из дома на улице Победы в городе Немане. По свидетельствам очевидцев, ребёнок пропал в акватории реки Неман. Волонтёры, в том числе водолазная группа "Добротворец", были готовы приступить к работам на месте, позволяла это сделать и погодная обстановка. Но литовская сторона дала добро только 3 марта, когда в акватории реки произошёл сход льда. В итоге водолазы не смогли обследовать реку. В региональном СК по факту исчезновения Артёма завели дело об убийстве, но родные до сих пор надеются на лучшее.
А ещё Лайф рассказывал, что двое детей провалились под лёд и утонули в Саратовской области. ЧП произошло в городе Вольске. Компания из пяти детей гуляла вдоль берега, но внезапно один из них — шестилетний мальчик — оказался в воде. На помощь ему поспешил 11-летний брат, но лёд не выдержал и его.
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