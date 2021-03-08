"Взбесившаяся" буровая установка сбила с ног зазевавшегося рабочего — видео

В Нефтекамске рабочий пострадал в результате несчастного случая на одном из месторождений. Судя по попавшим в Сеть кадрам с моментом ЧП, буровая установка буквально "взбесилась" и снесла не ожидавшего такого развития событий мужчину.

Пострадавшего госпитализировали. По данным местных СМИ, у него диагностировали переломы рёбер и правого предплечья, а также тупую травму живота. Сразу после ЧП мужчина смог самостоятельно добраться до машины скорой. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее Лайф сообщал об утечке нефтепродуктов на нефтеперерабатывающей станции в Амурской области.

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