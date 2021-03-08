Захарова рассказала, почему считает главным в доме мужчину

На вопрос о том, часто ли родные её видят, Захарова пошутила, что да, но "только в телевизоре". Она считает, что при такой работе от чего-то обязательно приходится отказываться. Но дипломат сразу для себя решила, что не будет "бесцельно" посещать все светские мероприятия. На вопрос, считает ли она себе хорошей женой и мамой, Захарова честно призналась, что очень старается быть лучше в этих областях жизни, но решать это не ей, а её семье. На вопрос, кто в семье главный, дипломат дала однозначный ответ.