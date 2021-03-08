Захарова рассказала, почему считает главным в доме мужчину
Представитель МИД пошутила, что из-за работы близкие чаще видят её по телевизору, чем дома.
Фото © ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что дома главный — мужчина и даже не пытается претендовать на место у руля. Об этом дипломат рассказала в интервью на телеканале "Мир ТВ".
На вопрос о том, часто ли родные её видят, Захарова пошутила, что да, но "только в телевизоре". Она считает, что при такой работе от чего-то обязательно приходится отказываться. Но дипломат сразу для себя решила, что не будет "бесцельно" посещать все светские мероприятия. На вопрос, считает ли она себе хорошей женой и мамой, Захарова честно призналась, что очень старается быть лучше в этих областях жизни, но решать это не ей, а её семье. На вопрос, кто в семье главный, дипломат дала однозначный ответ.
"Я вообще считаю, что мужчина — главный. <...> У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто, мне кажется, тогда мужчина перестаёт быть мужчиной, правда", — заключила она.
Ранее официальный представитель МИД РФ заявила о колоссальном давлении США на Германию из-за "Северного потока — 2".
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