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Роскомнадзор указал телеканалу на неподобающую сцену в "Южном парке"

В одной из серий мультфильма есть эпизод про интимные отношения взрослого и несовершеннолетнего.

9 марта 2021, 21:47
<p>Кадр из мультсериала "Южный парк" © Comedy Central</p>

Кадр из мультсериала "Южный парк" © Comedy Central

Профилактическая беседа состоялась между Роскомнадзором и представителями телеканала Paramount Comedy. Как сообщает пресс-служба РКН, предметом для беседы стала одна из серий мультсериала "Южный парк".

"В ней демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами", — говорится в сообщении ведомства.

"Геймер" из "Южного парка" умер от коронавируса

"Геймер" из "Южного парка" умер от коронавируса

Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями российских законов и морально-этических норм российского общества.

Это не первый случай возмущения властей различных стран мультсериалом. Ранее из-за одной серии "Южного парка" в Китае были заблокированы все эпизоды американского анимационного сериала. Возмутил власти КНР эпизод, где высмеивается самоцензура Голливуда в погоне за китайским рынком.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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