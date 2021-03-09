Роскомнадзор указал телеканалу на неподобающую сцену в "Южном парке"

Профилактическая беседа состоялась между Роскомнадзором и представителями телеканала Paramount Comedy. Как сообщает пресс-служба РКН, предметом для беседы стала одна из серий мультсериала "Южный парк".

"В ней демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами", — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями российских законов и морально-этических норм российского общества.

Это не первый случай возмущения властей различных стран мультсериалом. Ранее из-за одной серии "Южного парка" в Китае были заблокированы все эпизоды американского анимационного сериала. Возмутил власти КНР эпизод, где высмеивается самоцензура Голливуда в погоне за китайским рынком.

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