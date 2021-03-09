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Нефтяной трейдер закупил меди на 36$ млн, а получил покрашенные камни

В компании считают, что стали жертвами мошенников.

9 марта 2021, 22:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Независимый нефтяной швейцарский трейдер Mercuria Energy Group, один из крупнейших в мире, летом прошлого года заключил сделку с турецкими поставщиками о закупки меди на 36$ млн долларов. При получении товара оказалось, что в контейнерах раскрашенные камни. Об этом пишет Bloomberg.

Теперь компания добивается возмещения как в турецких судах, так и в арбитражном суде Великобритании. Иск подан против поставщика меди. Жалоба также подана в турецкую полицию и прокуратуру. По версии потерпевшей стороны, имела место подмена грузов и страховое мошенничество.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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