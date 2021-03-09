Нефтяной трейдер закупил меди на 36$ млн, а получил покрашенные камни
В компании считают, что стали жертвами мошенников.
Фото © Pixabay
Независимый нефтяной швейцарский трейдер Mercuria Energy Group, один из крупнейших в мире, летом прошлого года заключил сделку с турецкими поставщиками о закупки меди на 36$ млн долларов. При получении товара оказалось, что в контейнерах раскрашенные камни. Об этом пишет Bloomberg.
Теперь компания добивается возмещения как в турецких судах, так и в арбитражном суде Великобритании. Иск подан против поставщика меди. Жалоба также подана в турецкую полицию и прокуратуру. По версии потерпевшей стороны, имела место подмена грузов и страховое мошенничество.
Ранее Лайф рассказывал, как пользователи Reddit разорили трейдеров с Уолл-стрит.
Выбор редакции
Цена нефти Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с января прошлого года
В Свердловской области на заводе произошёл разлив жидкой меди
Латвия решила возобновить воздушное сообщение с Россией
Скончался народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий
Песков: Пандемия лишила нас всех одного года в развитии страны
Комментариев: 0