Нефтяной трейдер закупил меди на 36$ млн, а получил покрашенные камни

Независимый нефтяной швейцарский трейдер Mercuria Energy Group, один из крупнейших в мире, летом прошлого года заключил сделку с турецкими поставщиками о закупки меди на 36$ млн долларов. При получении товара оказалось, что в контейнерах раскрашенные камни. Об этом пишет Bloomberg.