Весеннее обострение: какой рубеж перешагнёт курс валют в апреле

На валютном рынке складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, нефть дорожает, что должно позитивно отразиться на рубле. С другой — звучат угрозы о новых санкциях. При этом индекс доллара резко сменил вектор движения. Когда начнётся инфляция американской валюты, сколько будет стоить рубль к апрелю и к каким сюрпризам должны быть готовы инвесторы?

Какие события будут определять курс валют к апрелю

На этой неделе цены на нефть взлетели выше 71 доллара за баррель Brent. Это произошло впервые с января прошлого года. Затем началась коррекция. Тем не менее стоимость нефти остаётся высокой. На таком фоне 9 марта евро опустился ниже 88 рублей впервые с конца сентября. Доллар тоже стал немного дешеветь — он опускался ниже 74 рублей.

Впрочем, многие аналитики сейчас скорректировали свои прогнозы относительно курса доллара. Дело в том, что положение американской валюты на рынке начинает меняться совсем не в ту сторону, нежели ожидали многие. В январе индекс доллара достиг трёхмесячных минимумов. Сейчас его отношение к корзине из шести основных валют начинает меняться, даже несмотря на то, что в начале марта Сенат США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии на $1,9 триллиона. Его предложил президент Джо Байден. Многие финансисты полагали, что после принятия этого пакета американская валюта начнёт обесцениваться. Однако на практике всё оказалось несколько иначе.

— В последнее время американский доллар укрепляется к основным валютам на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Под действием этого фактора аппетит к риску на глобальных рынках может снизиться, а цены на нефть — скорректироваться, в результате чего рубль может утратить былую поддержку. Также нельзя исключать из внимания санкционные риски. Если США и Великобритания договорятся о введении новых, более жёстких санкций по отношению к России, в том числе в части суверенного долга, то рубль может испытать на себе существенное давление, — отметила аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.

Пока же, по её словам, поддержку российской валюте оказывают цены на нефть. Они взлетели до максимума с января прошлого года после продления ОПЕК+ действующих ограничений на добычу ещё на один месяц. Анна Зайцева также обращает внимание, что для России сделали исключение из общих правил в части квот. В апреле РФ получила право увеличить объём нефтедобычи на 130 тысяч баррелей в сутки. Это позволит удовлетворить внутренний спрос без снижения объёмов экспорта.

— Индекс доллара в понедельник поднимался к новым локальным максимумам с ноября прошлого года. И утверждение сенатом пакета стимулов на $1,9 триллиона этому не помешало. На этом фоне у рубля сегодня не получается показать уверенное укрепление. Плюс свою роль играет фактор геополитики. На прошлой неделе вновь появились сообщения о том, что возможны новые санкции, в том числе касающиеся даже суверенного долга. Правда, скоро завершится временное игнорирование позитивной динамики в сырьевых рынках, в частности нефтяном. То есть фактор высоких цен на нефть, как это обычно бывает, постепенно перевешивает любую геополитику и увеличенные объёмы продажи валюты со стороны Минфина, — считает начальник управления информационно-аналитического контента БКС "Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Цены на нефть резко выросли накануне из-за того, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии были атакованы дронами. Но, когда стало известно, что сбоя в деятельности объектов не произошло, стоимость сырья немного снизилась.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов считает, что для рубля в краткосрочной перспективе будут важны как цены на нефть, так и общие настроения на рынках. Снижение темпов пандемии на фоне массовой вакцинации, значимые показатели восстановления спроса на сырьё, экономические данные о восстановлении производственных процессов в разных странах и рост потребительского спроса — всё это может привести к увеличению востребованности рисковых активов, в том числе рублёвых.

— На рубль влияет в первую очередь работа бюджетного правила, согласно которому излишки нефтегазовых доходов пополняют резервы страны. За счёт этого заметно снижается непосредственная корреляция между ценой на нефть и курсом рубля, но далеко не полностью отменяется. Однако с учётом увеличения цен на нефть с начала года и перспектив их дальнейшего роста мы считаем, что потенциал укрепления рубля сейчас довольно значительный, — рассказал старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Каким будет курс валют к апрелю

По мнению Василия Карпунина, в среднесрочной перспективе российская валюта укрепится до 73 рублей за доллар. При стабильном внешнем фоне уже к концу года курс будет в районе 70.

Такого же мнения придерживается и Максим Бирюков. По его словам, укрепление до 70 выглядит вполне обоснованно. Особенно с учётом потенциала ослабления доллара на фоне роста инфляционных ожиданий.

— При отсутствии новых внешних шоков, мы полагаем, до конца марта курс будет колебаться в диапазоне 72,5–75 рублей за доллар. Однако, если нефтяные цены начнут снижаться, а санкционное давление усилится, он может перейти в диапазон 76–78 рублей за доллар, — отметила Анна Зайцева.

Артём Тузов считает, что при благоприятном сценарии рубль может укрепиться до 73 в паре с долларом и до 88 — с евро. Однако сейчас есть опасения, что может возникнуть третья волна пандемии и новые карантинные ограничения. Это вызовет пессимизм на рынках и снижение валют развивающихся стран. В таком случае цены на нефть также могут опуститься к 60 долларам за баррель.

Рубль находится под действием настолько противоречивых факторов одновременно, что вряд ли можно однозначно определить его тенденцию на ближайшую перспективу. Таково мнение главного аналитика компании TeleTrade Марка Гойхмана. По его словам, движение курса доллара в мире связано с соотношением спроса и предложения на этот актив. Новые бюджетные стимулы в 1,9 триллиона долларов в целом, казалось бы, будут давить на стоимость валюты, повышая предложение. Однако не так всё просто. Ведь не ФРС выпускает, эмитирует "дополнительные" доллары, как это было в 2020 году.

— Новой денежной массы практически не появится. А чтобы выделить огромные суммы из бюджета, нужно либо их занять на рынке, выпустив облигации, либо поднять налоги. Но увеличение заимствования в облигации приводит к снижению их стоимости и повышению доходности в долларах. Она и без того растёт в последние недели из-за ожидания повышения инфляции в США по мере выхода из кризиса низкого спроса на товары. А это способствует увеличению привлекательности доллара и росту его курса на мировом валютном рынке. Соответственно, вряд ли можно рассчитывать на серьёзное ослабление американской валюты, которое приводило бы к укреплению и рубля. Да и снижение доллара на мировом валютном рынке не означает его ослабления и к рублю. В ближайшие две недели курс может колебаться в широком диапазоне 72–76,5 рубля за доллар и 88–92 — за евро, — считает Марк Гойхман.

Март обещает много сложностей на финансовых рынках, поэтому американский доллар, как валюта-убежище, будет чувствовать себя очень уверенно. Такой прогноз даёт старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. По его мнению, к началу апреля курс доллара будет выше по отношению к большинству валют, в том числе и рублю.

— Для российской валюты этот короткий промежуток времени до начала апреля особенно опасный. Цены на нефть в ближайшее время могут снова начать падать. Если не учитывать внешнеполитических угроз, то курс рискует просесть к 77–79 за доллар. Если реализуются и внешнеполитические риски, рубль упадёт ещё сильнее — к отметкам 80–85, — полагает Александр Розман.

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