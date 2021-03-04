Собирать налоги будут по-новому: к чему должны быть готовы работники и бизнес

С 17 марта вступают в силу поправки в Налоговый кодекс. К тому же целый ряд нововведений запланирован на ближайший год. Что должны знать работники и бизнес, чтобы не нарушить закон?

В конце февраля были внесены достаточно значимые поправки в Налоговый кодекс. Они касаются сроков хранения документов, обязанностей банков, порядка рассмотрения жалоб и контроля за сделками. Вступают в силу нововведения с 17 марта.

— Так, теперь в рамках проверок налоговых органов банки обязаны будут в течение трёх дней предоставить дополнительную информацию о клиентах. Например, копии паспортов людей, которые вправе получать деньги со счёта, и доверенностей на такие действия. Также банки должны будут выдать копии договора на открытие счёта и заявления на его закрытие, а также образцы подписей и оттиски печатей, — рассказала генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.

Кроме того, под контроль берутся определённые сделки. В частности, с драгоценными камнями, чёрными металлами и минеральными удобрениями. Уточняются также правила требования документов по сделкам с взаимозависимыми лицами. Теперь сведения смогут запрашивать не только у участников проверяемых сделок, но и у других людей, которые обладают информацией и документами по ним.

— С 17 марта хранить налоговые документы нужно будет пять лет (ранее этот срок был четыре года). Несоблюдение этого правила повлечёт за собой штраф, который может достигать 40 тысяч рублей, — рассказала юрист, управляющий партнёр юридической компании "Кучерена и партнёры" Анастасия Кучерена.

Кстати, не стоит забывать, что по доходам 2020 года следует отчитываться на новом бланке. Такой приказ ФНС выпустила ещё в августе. По словам Анастасии Кучерены, в бланк включили заявление о зачёте (возврате) налога, добавили новое приложение для расчёта авансовых платежей ИП, уточнили строки для указания кадастровой стоимости недвижимости. Если вовремя не предоставить в налоговую декларацию на новом бланке, то можно получить штраф.

— Федеральная налоговая служба предусмотрела также достаточно большое количество изменений в ближайшей перспективе и опубликовала план деятельности на 2021 год. Планируется, например, внедрить "новую функциональность" при ведении реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего бизнеса, запущенного в прошлом году. Она будет заключаться в корректировке мер поддержки с учётом их эффективности, — пояснила Анастасия Кучерена.

Также в планах на ближайшее будущее внедрение автоматизированной информационной системы (АИС) четвёртого поколения "Налог-4". Она предназначена для выявления махинаций с НДС. Появится также система оценки налогоплательщиков на основании данных, которые собираются при оказании им услуг, в том числе банковских.

— В её основу ляжет технология блокчейн, создание цифровой платформы для передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы, а также сервис, позволяющий на регулярной основе корректировать меры поддержки с учётом оценки их эффективности. Все эти новшества направлены на то, чтобы повысить прозрачность финансовой деятельности бизнеса и граждан в РФ, что, в свою очередь, приведёт к повышению собираемости налогов. Из-за коронакризиса российский бюджет достаточно пострадал, и эти потери надо как-то восполнять. Один из самых доступных способов — увеличение собираемости налогов, — отметил ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Между тем за неуплату налогов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. По словам Павла Уткина, для бизнеса — это штраф от 100 до 300 тыс. рублей и до двух лет лишения свободы. Если то же деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере, то штраф будет от 200 до 500 тыс. рублей и до трёх лет лишения свободы. Особо крупным размером с точки зрения закона считается сумма от 45 млн рублей в пределах трёх лет. Для граждан — это штраф от 100 до 300 тыс. рублей и лишение свободы сроком до одного года. Наказание за то же деяние, совершённое в особо крупном размере, такое же, как для бизнеса, — штраф от 200 до 500 тыс. рублей и до трёх лет лишения свободы.

Как пояснил Павел Уткин, для физических лиц особо крупным размером считается 13,5 млн рублей в пределах трёх лет. Уголовная ответственность наступает для бизнеса, если сумма неуплаченного налога превышает 15 млн рублей, а для граждан — 2,7 млн рублей.

— Сейчас идёт процесс цифровизации налогового контроля. Здесь Россия имеет передовой опыт с точки зрения развития инструментов мониторинга и внедрения онлайн-касс. ФНС создаёт цифровую инфраструктуру взаимодействия. Например, планирует даже добавить в личный кабинет информацию по зарубежным счетам налогоплательщиков, полученную в рамках автообмена, — пояснила член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ Антонина Левашенко.

Видно, что государство ведёт политику на обеление бизнеса и доходов граждан в целом. Так и появились самозанятые, на эту же цель работали и меры поддержки бизнеса в 2020–2021 годах. На этот момент обращает внимание генеральный директор платформы "Рокет ворк" Анастасия Ускова. По её словам, компаниям нужно приготовиться к увеличению числа проверок. Контроль за "серыми" схемами в этом году станет значительно жёстче.

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