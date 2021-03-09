Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Латвия решила возобновить воздушное сообщение с Россией

Власти страны разрешают в том числе чартерные рейсы.

9 марта 2021, 22:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Латвии приняли решение о возобновлении с 17 марта авиасообщения с третьими странами, в том числе с Россией. Как сообщил министр транспорта республики Талис Линкайтс, разрешены будут и чартерные рейсы.

"С 17 марта возобновятся полёты из и в третьи страны — такое решение сегодня вечером приняло правительство", — написал политик в "Твиттере".

В латвийском Минтрансе подчеркнули, что Эстония и Литва ранее возобновили авиаперевозки с другими странами, что дало латвийцам возможность транзита через соседние государства.

Ещё две страны открыты для туризма: куда можно полететь отдохнуть за границей

Ещё две страны открыты для туризма: куда можно полететь отдохнуть за границей

Ранее Лайф сообщал, что с 25 марта российских туристов вновь будут принимать Сейшельские острова. Единственным условием для их посещения станет отрицательный ПЦР-тест на ковид.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1