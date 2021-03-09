Латвия решила возобновить воздушное сообщение с Россией
Власти страны разрешают в том числе чартерные рейсы.
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Власти Латвии приняли решение о возобновлении с 17 марта авиасообщения с третьими странами, в том числе с Россией. Как сообщил министр транспорта республики Талис Линкайтс, разрешены будут и чартерные рейсы.
"С 17 марта возобновятся полёты из и в третьи страны — такое решение сегодня вечером приняло правительство", — написал политик в "Твиттере".
В латвийском Минтрансе подчеркнули, что Эстония и Литва ранее возобновили авиаперевозки с другими странами, что дало латвийцам возможность транзита через соседние государства.
Ранее Лайф сообщал, что с 25 марта российских туристов вновь будут принимать Сейшельские острова. Единственным условием для их посещения станет отрицательный ПЦР-тест на ковид.
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