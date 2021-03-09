Песков: Пандемия лишила нас всех одного года в развитии страны

Россия из-за пандемии коронавируса лишилась одного года в развитии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать", — сказал Песков в интервью ТАСС.

Он добавил, что из-за ковида лишился трёх недель – столько потребовало лечение от этого заболевания. К тому же, пандемия лишила Пескова привычного "живого" формата работы.

Говоря же о том, что ему дала такая ситуация, пресс-секретарь президента отменил, что переболев, получил иммунитет к коронавирусу. Хотя пока трудно сказать, как долго такая защита организма будет действовать.

"Пандемия мне дала, наверное, чуть больше времени с семьей и с детьми, что хорошо", - добавил Песков.

А ранее Песков заявил, что ему подфартило стать пресс-секретарём президента РФ Владимира Путина.

Авторы