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Песков: Пандемия лишила нас всех одного года в развитии страны

В будущем предстоит это компенсировать и наверстывать.

9 марта 2021, 22:39
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Россия из-за пандемии коронавируса лишилась одного года в развитии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать", — сказал Песков в интервью ТАСС.

Он добавил, что из-за ковида лишился трёх недель – столько потребовало лечение от этого заболевания. К тому же, пандемия лишила Пескова привычного "живого" формата работы.

Песков назвал себя счастливым человеком, который ещё о многом мечтает

Песков назвал себя счастливым человеком, который ещё о многом мечтает

Говоря же о том, что ему дала такая ситуация, пресс-секретарь президента отменил, что переболев, получил иммунитет к коронавирусу. Хотя пока трудно сказать, как долго такая защита организма будет действовать.

"Пандемия мне дала, наверное, чуть больше времени с семьей и с детьми, что хорошо", - добавил Песков.

А ранее Песков заявил, что ему подфартило стать пресс-секретарём президента РФ Владимира Путина.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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