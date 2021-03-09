Крах Роналду: "Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов

Футбольная Лига чемпионов подарила миру очередную сенсацию: туринский "Ювентус" не сумел выйти в 1/4 финала турнира. Итальянцы проиграли "Порту" в первом матче, а потому в ответной встрече Криштиану Роналду и компания были просто обязаны одерживать верх, причём с определённой разницей.

К часу игры сложилась следующая ситуация: "Ювентус" оказался в большинстве из-за удаления игрока "Порту" и вёл в счёте — 2:1. Казалось бы, всё у туринцев в руках, однако они подарком судьбы не воспользовались. В оставшиеся полчаса чёрно-белые так и не смогли забить португальцам, несмотря на численное и игровое преимущество. Лучший игрок "Юве" Криштиану Роналду и вовсе растворился на поле, отдав бремя лидерства молодому Федерико Кьезе, который в итоге оформил дубль.

Кьеза второй раз за два матча возвращает «Ювентус» в игру.



Голевая скидка от Криша и удар в паутинку от Федерико 🤩



А тем временем Кьеза забил еще 🔥https://t.co/QzshYKseIQ pic.twitter.com/oqViQFHMwC — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

Встреча перетекла в дополнительное время, где за пять минут до конца неожиданно забил "Порту". Чтобы перевернуть ситуацию, "Ювентусу" за оставшееся время нужно было сотворить два гола, но туринцев хватило лишь на один мяч. 3:2 — ответную игру итальянцы выиграли, но общий счёт встречи оказался в пользу "Порту". 4:4 — "драконы" проходят дальше за счёт двух голов на выезде.

💥 Пушка Оливейры, которая похоронила надежды Роналду Пирло и Буффона на ушастого в этом сезоне.



Щенсный, как дела?https://t.co/QzshYKseIQ pic.twitter.com/stlivNUxiL — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

Лига чемпионов, 1/8 финала Ответные матчи "Ювентус" — "Порту" — 3:2 (общий счёт — 4:4, "Порту" проходит дальше по правилу выездного гола) Голы: Кьеза 49', 63' (1:1, 2:1), Оливейра 19', 115' (0:1, 2:2), Рабьо 117' (3:2)

Авторы