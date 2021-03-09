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Крах Роналду: "Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов

Туринцы не смогли пройти игравший вдесятером "Порту".

9 марта 2021, 23:02
<p>Фото © twitter / <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1369393319323856902?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ChampionsLeague</a></p>

Фото © twitter / ChampionsLeague

Футбольная Лига чемпионов подарила миру очередную сенсацию: туринский "Ювентус" не сумел выйти в 1/4 финала турнира. Итальянцы проиграли "Порту" в первом матче, а потому в ответной встрече Криштиану Роналду и компания были просто обязаны одерживать верх, причём с определённой разницей.

К часу игры сложилась следующая ситуация: "Ювентус" оказался в большинстве из-за удаления игрока "Порту" и вёл в счёте — 2:1. Казалось бы, всё у туринцев в руках, однако они подарком судьбы не воспользовались. В оставшиеся полчаса чёрно-белые так и не смогли забить португальцам, несмотря на численное и игровое преимущество. Лучший игрок "Юве" Криштиану Роналду и вовсе растворился на поле, отдав бремя лидерства молодому Федерико Кьезе, который в итоге оформил дубль.

Встреча перетекла в дополнительное время, где за пять минут до конца неожиданно забил "Порту". Чтобы перевернуть ситуацию, "Ювентусу" за оставшееся время нужно было сотворить два гола, но туринцев хватило лишь на один мяч. 3:2 — ответную игру итальянцы выиграли, но общий счёт встречи оказался в пользу "Порту". 4:4 — "драконы" проходят дальше за счёт двух голов на выезде.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Ответные матчи

"Ювентус" — "Порту" — 3:2 (общий счёт — 4:4, "Порту" проходит дальше по правилу выездного гола)

Голы: Кьеза 49', 63' (1:1, 2:1), Оливейра 19', 115' (0:1, 2:2), Рабьо 117' (3:2)

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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