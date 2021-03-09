Любовный нокаут: фанаты шокированы расставанием самой эффектной пары ММА

Звёзды смешанных единоборств Марина и Михаил Мохнаткины познакомились в 2011 году в Болгарии на чемпионате Европы по самбо. Оба были членами сборной России. Искра между ними вспыхнула моментально. После турнира они стали много общаться, а вскоре Марина переехала из Перми в Санкт-Петербург к своему возлюбленному. В 2012-м спортсмены сыграли свадьбу, а спустя ещё два года у них родился сын Саша.

Ребёнок не стал помехой для дальнейшей спортивной карьеры Марины. Ведь ей во всём помогал любящий муж.

— В этот период мне очень сильно помогал и поддерживал Миша. Он часто оставался сам с ребёнком, пока я тренировалась и бегала, — рассказывала Марина несколько лет назад в интервью Лайфу. — Супруг меня никогда не ругает, но всегда скажет, что я неправильно сделала. Мы оба понимаем, что это спорт. Можно быть готовым на все 100 процентов, но не всегда всё получится. Поэтому он, как спортсмен спортсмена, меня понимает лучше всех на свете.

Марина и Михаил поддерживали друг друга на турнирах, публиковали счастливые семейные фотографии в Сети. Но красивая сказка закончилась... Фанаты сразу же заметили что-то неладное: их стали реже замечать вместе, а совместных снимков больше не было. И обеспокоенные болельщики спросили напрямую у спортсменки о её личной жизни.

— С Михаилом в каком статусе? — спросили Мохнаткину в "Инстаграме". — Родные люди! — ответила она.

— Вы с мужем расстались? — уточнил другой фанат. — Мы поддерживаем друг друга во всём, это самое важное, — ответила шестикратная чемпионка мира по самбо.

Хотя впервые на расставание с Михаилом девушка намекнула ещё в конце 2020 года, опубликовав пост на английском языке: "Это были прекрасные восемь лет. Навсегда друзья". Только тогда на эти строчки никто не обратил внимания.

А сейчас, когда Марина фактически подтвердила трагедию в личной жизни, фанаты пришли в шок. Вот такие комментарии они написали под её постом:

Печально... Кто-то, но не вы!

Так и думал, что что-то не так. Слишком мало фото и историй, но такова судьба семьи спортсменов, когда оба действующие.

Да ладно?!

Марина, вернись к Михаилу, пожалуйста! Всё равно, что было между вами. Прощайте друг друга, вам обоим тяжело друг без друга! Будьте вместе!

Вы что, серьёзно? Ну что за год?! Больше никак не передать словами то, что творилось в этом году.

Не верю! Как же жаль!

Нееееееееееееееееееееееееееееееееет!

Сейчас звезда российского самбо и ММА готовится к новому вызову в Bellator, где неудачно дебютировала в 2019 году. Тогда Мохнаткина проиграла австралийке Джанай Хардинг. В декабре наша самбистка должна была сразиться с американкой Джессикой Боргой на турнире Bellator 254, но в итоге снялась.

Очень не люблю слезливых постов о сложных ситуациях в жизни, но так как много вопросов по поводу моего боя, то отвечу: я отказалась от чемпионата мира по самбо ради подготовки к этому бою. Было нелегко принять это решение, но это спорт, где травмы могут настигнуть на ровном месте. К сожалению, я сломала большой палец на левой руке, а до боя оставалось мало времени. Мы приняли решение сняться с турнира. Сказать, что я подавлена, ничего не сказать. Я голодна до побед и ждала этот бой Марина Мохнаткина Боец ММА

Чуть больше месяца назад спортсменка улетела в Майами, где набирает форму под присмотром местных мастеров. И заодно радует фанатов откровенными фотографиями.

При этом Марина не перестаёт верить в лучшее: "Bселенная вceгдa на стoрoне мечтaтелей, поэтoму мoя мечтa oбязательнo сбудeтcя".

Михаил же после трёх поражений от Максима Гришина и Рашида Юсупова в PFL, а также от Франсимара Баррозу в RCC взял небольшую паузу. Недавно он удачно дебютировал на турнире Leon Warriors, где отправил в нокаут соперника из Бразилии Фабио Сесара Маронхиу.

— Последние полтора года были довольно тяжёлыми для меня. Я морально устал от мира единоборств, ведь я нахожусь в нём постоянно с пяти-шести лет. Мне надо было просто перезагрузиться. Сейчас я чувствую себя голодным, обновлённым, и мне не терпится выйти в клетку, — признался боец.

И Михаил, и Марина поставили перед собой новые цели, к которым пойдут уже самостоятельно.

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