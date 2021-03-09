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Пётр Ян после поражения от американца вылетел из топ-10 лучших бойцов UFC

Впрочем, первое место в этом рейтинге по-прежнему за Россией.

9 марта 2021, 23:06
<p>Фото © Пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил"</p>

Фото © Пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил"

Российский боец ММА Пётр Ян больше не входит в список десяти лучших спортсменов UFC вне зависимости от весовой категории. Согласно обновлённому списку на сайте UFC, боец потерял две позиции и спустился на 12-е место.

Первое место по-прежнему занимает россиянин Хабиб Нурмагомедов, второе — американец Джон Джонс, третье место — Камару Усман из Нигерии. Десятку лучших спортсменов замыкает Дейвисон Фигейреду.

Стерлинга госпитализировали после запрещённого удара от россиянина Петра Яна

Стерлинга госпитализировали после запрещённого удара от россиянина Петра Яна

Ранее Лайф писал, что Пётр Ян сенсационно лишился пояса во время боя с Алджамейном Стерлингом в Лас-Вегасе. Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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