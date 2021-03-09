Пётр Ян после поражения от американца вылетел из топ-10 лучших бойцов UFC
Впрочем, первое место в этом рейтинге по-прежнему за Россией.
Фото © Пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил"
Российский боец ММА Пётр Ян больше не входит в список десяти лучших спортсменов UFC вне зависимости от весовой категории. Согласно обновлённому списку на сайте UFC, боец потерял две позиции и спустился на 12-е место.
Первое место по-прежнему занимает россиянин Хабиб Нурмагомедов, второе — американец Джон Джонс, третье место — Камару Усман из Нигерии. Десятку лучших спортсменов замыкает Дейвисон Фигейреду.
Ранее Лайф писал, что Пётр Ян сенсационно лишился пояса во время боя с Алджамейном Стерлингом в Лас-Вегасе. Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.
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