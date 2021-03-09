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Остановите эту машину: Холанд побил очередную стопку голевых рекордов Лиги чемпионов

20-летний норвежец опережает графики Месси и Роналду.

9 марта 2021, 23:22
<p>Фото © twitter / <a href="https://twitter.com/ErlingHaaland/status/1369416839877525508?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ErlingHaaland</a></p>

Фото © twitter / ErlingHaaland

Дортмундская "Боруссия" не без труда прошла испанскую "Севилью" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Постарался снова гениальный нападающий Эрлинг Холанд. 20-летний норвежец оформил дубль в ворота андалусийцев, сделав общий счёт двухматчевого противостояния 5:4 в пользу своей команды.

Юный форвард побил сразу несколько рекордов. Он стал самым результативным норвежцем в истории турнира, а также самым молодым игроком, забившим в шести матчах ЛЧ подряд. Сейчас на счету Холанда 20 голов в 14 матчах, и тут ещё два рекорда: самый молодой игрок, забивший так много, и самый эффективный — так мало матчей на 20 голов ещё никто не тратил.

Конкретно в этом розыгрыше ЛЧ нападающий "Боруссии" забил десять мячей. Он уверенно возглавляет гонку бомбардиров, опережая ближайшего преследователя аж на четыре гола.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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