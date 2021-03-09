Остановите эту машину: Холанд побил очередную стопку голевых рекордов Лиги чемпионов
20-летний норвежец опережает графики Месси и Роналду.
Фото © twitter / ErlingHaaland
Дортмундская "Боруссия" не без труда прошла испанскую "Севилью" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Постарался снова гениальный нападающий Эрлинг Холанд. 20-летний норвежец оформил дубль в ворота андалусийцев, сделав общий счёт двухматчевого противостояния 5:4 в пользу своей команды.
Холанд забил девятый мяч в шести матчах этой ЛЧ и поставил еще несколько рекордов.— Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021
Его не остановить 😱https://t.co/4DlLOky9Vh pic.twitter.com/i3GYHnoP7e
Юный форвард побил сразу несколько рекордов. Он стал самым результативным норвежцем в истории турнира, а также самым молодым игроком, забившим в шести матчах ЛЧ подряд. Сейчас на счету Холанда 20 голов в 14 матчах, и тут ещё два рекорда: самый молодой игрок, забивший так много, и самый эффективный — так мало матчей на 20 голов ещё никто не тратил.
Отмененный гол, незабитый пенальти и успешно перебитый 🤯— Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021
Сразу три захода Холанда на 20-й гол в ЛЧ за пару минут 🔥https://t.co/v1TieSXM9q pic.twitter.com/Eyxe016vrB
Конкретно в этом розыгрыше ЛЧ нападающий "Боруссии" забил десять мячей. Он уверенно возглавляет гонку бомбардиров, опережая ближайшего преследователя аж на четыре гола.
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