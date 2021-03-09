"Пошла жара": В Екатеринбурге семь машин ДПС гонялись со стрельбой за легковушкой. Видео © соцсети

Жители Екатеринбурга накануне поздно вечером стали свидетелями сцены, напоминающей голливудские боевики. Сразу семь машин полиции с сиренами гнались за легковушкой — одной из классических моделей "Лады".

Судя по комментариям автора видео, появившегося в соцсетях, погоня шла в том числе в районе перекрёстка улиц Шефской и Фрезеровщиков. Полицейские стреляли по колёсам нарушителей порядка. В полиции пока не сообщали, каков итог этой погони.