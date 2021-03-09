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"Пошла жара": В Екатеринбурге семь машин ДПС гонялись со стрельбой за легковушкой — видео

Издалека это напоминало кортеж важной персоны.

9 марта 2021, 23:40

"Пошла жара": В Екатеринбурге семь машин ДПС гонялись со стрельбой за легковушкой. Видео © соцсети

Жители Екатеринбурга накануне поздно вечером стали свидетелями сцены, напоминающей голливудские боевики. Сразу семь машин полиции с сиренами гнались за легковушкой — одной из классических моделей "Лады".

Судя по комментариям автора видео, появившегося в соцсетях, погоня шла в том числе в районе перекрёстка улиц Шефской и Фрезеровщиков. Полицейские стреляли по колёсам нарушителей порядка. В полиции пока не сообщали, каков итог этой погони.

Девушка погибла в страшном ДТП, пытаясь уйти от полицейской погони

Девушка погибла в страшном ДТП, пытаясь уйти от полицейской погони

Ранее в Улан-Удэ пьяный лихач на "лексусе" насмерть сбил двух подростков и даже не притормозил. 38-летний виновник трагедии до этого был судим за убийство, разбой, кражу и неправомерное завладение автомобилем. МВД показало его допрос.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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