Всех владельцев iPhone призвали срочно обновить iOS

Американская компания Apple выпустила экстренное обновление мобильной операционной системы iOS, которое всем пользователям iPhone необходимо как можно скорее установить. Об этом пишет Forbes.

По словам разработчиков, обновление не содержит новых функций, но включило в себя важные обновления безопасности, которые закрывают уязвимость в системе.

"Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нём свой код", — говорит консультант по кибербезопасности Дэниел Кард.

Отмечается, что речь идёт об уязвимости CVE-2021-1844 в движке браузера Safari. Она может привести к выполнению произвольного кода. На странице безопасности Apple дополнительных сведений об этом нет. Однако это общепринятая практика. Производитель старается не сообщать широко об обнаруженной лазейке в коде, пока пользователи массово не загрузят "заплатку".

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