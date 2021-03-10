Основатель Twitter рассказал, на что потратит деньги от продажи первого твита

Основатель "Твиттера" Джек Дорси направит средства, вырученные от продажи его первой публикации в соцсети, на благотворительность. Торги за твит ещё идут, они закончатся 21 марта.

"Я немедленно переведу вырученные средства в биткойны и направлю их благотворительному фонду GiveDirectly на программу помощи населению африканского континента в условиях пандемии", — указал основатель "Твиттера" в своей соцсети.

Ending this March 21st



Will immediately convert proceeds to #Bitcoin



And send to @GiveDirectly Africa Response — jack (@jack) March 9, 2021

Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит в начале марта. Сегодня самое крупное предложение за него — от директора компании Bridge Oracle Хакана Эстави, который сделал ставку в $2,5 млн.

Авторы