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Основатель Twitter рассказал, на что потратит деньги от продажи первого твита

Прежде всего они будут переведены в биткоины.

10 марта 2021, 00:03
<p>Джек Дорси. Фото: TwitterФото: instagram/jack</p>

Джек Дорси. Фото: TwitterФото: instagram/jack

Основатель "Твиттера" Джек Дорси направит средства, вырученные от продажи его первой публикации в соцсети, на благотворительность. Торги за твит ещё идут, они закончатся 21 марта.

"Я немедленно переведу вырученные средства в биткойны и направлю их благотворительному фонду GiveDirectly на программу помощи населению африканского континента в условиях пандемии", — указал основатель "Твиттера" в своей соцсети.

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Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит в начале марта. Сегодня самое крупное предложение за него — от директора компании Bridge Oracle Хакана Эстави, который сделал ставку в $2,5 млн.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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