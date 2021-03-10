Основатель Twitter рассказал, на что потратит деньги от продажи первого твита
Прежде всего они будут переведены в биткоины.
Джек Дорси. Фото: TwitterФото: instagram/jack
Основатель "Твиттера" Джек Дорси направит средства, вырученные от продажи его первой публикации в соцсети, на благотворительность. Торги за твит ещё идут, они закончатся 21 марта.
"Я немедленно переведу вырученные средства в биткойны и направлю их благотворительному фонду GiveDirectly на программу помощи населению африканского континента в условиях пандемии", — указал основатель "Твиттера" в своей соцсети.
Ending this March 21st— jack (@jack) March 9, 2021
Will immediately convert proceeds to #Bitcoin
And send to @GiveDirectly Africa Response
Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит в начале марта. Сегодня самое крупное предложение за него — от директора компании Bridge Oracle Хакана Эстави, который сделал ставку в $2,5 млн.
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