Байден опять оконфузился: забыл имя министра и название Пентагона

Американский президент Джо Байден не смог вспомнить имя министра обороны США Ллойда Остина и запамятовал название Пентагона. Об этом очередном конфезе главы Белого дома пишет The Sun.

Whoops: Biden forgets the name of the Pentagon, as well as the name of his secretary of Defense, Lloyd Austin pic.twitter.com/ZtcgHLBIAO — Tom Elliott (@tomselliott) March 8, 2021

Выступая с речью, посвящённой женщинам-военнослужащим, глава государства запнулся, когда нужно было назвать имя руководителя Пентагона. При этом Остин стоял рядом с Байденом.

"Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением", — сказал Байден, говоря об Остине.

Также сообщается, что глава Белого дома забыл не смог вспомнить название Пентагона, описав ведомство словосочетание "эти ребята".

А ранее Байден также перепутал внучку со своим умершим сыном. Он смог лишь с третьей попытки правильно назвать имя девушки.

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