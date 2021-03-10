Байден опять оконфузился: забыл имя министра и название Пентагона
Это случилось во время торжественного обращения к женщинам-военным.
Фото © ТАСС / AP
Американский президент Джо Байден не смог вспомнить имя министра обороны США Ллойда Остина и запамятовал название Пентагона. Об этом очередном конфезе главы Белого дома пишет The Sun.
Whoops: Biden forgets the name of the Pentagon, as well as the name of his secretary of Defense, Lloyd Austin pic.twitter.com/ZtcgHLBIAO— Tom Elliott (@tomselliott) March 8, 2021
Выступая с речью, посвящённой женщинам-военнослужащим, глава государства запнулся, когда нужно было назвать имя руководителя Пентагона. При этом Остин стоял рядом с Байденом.
"Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением", — сказал Байден, говоря об Остине.
Также сообщается, что глава Белого дома забыл не смог вспомнить название Пентагона, описав ведомство словосочетание "эти ребята".
А ранее Байден также перепутал внучку со своим умершим сыном. Он смог лишь с третьей попытки правильно назвать имя девушки.
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