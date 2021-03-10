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Байден опять оконфузился: забыл имя министра и название Пентагона

Это случилось во время торжественного обращения к женщинам-военным.

10 марта 2021, 00:40

Фото © ТАСС / AP

Американский президент Джо Байден не смог вспомнить имя министра обороны США Ллойда Остина и запамятовал название Пентагона. Об этом очередном конфезе главы Белого дома пишет The Sun.

Выступая с речью, посвящённой женщинам-военнослужащим, глава государства запнулся, когда нужно было назвать имя руководителя Пентагона. При этом Остин стоял рядом с Байденом.

"Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением", — сказал Байден, говоря об Остине.

Также сообщается, что глава Белого дома забыл не смог вспомнить название Пентагона, описав ведомство словосочетание "эти ребята".

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А ранее Байден также перепутал внучку со своим умершим сыном. Он смог лишь с третьей попытки правильно назвать имя девушки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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