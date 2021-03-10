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Два десятка девушек прошли в финал кастинга для съёмок первого фильма в космосе

Среди них как известные актрисы, так и любительницы.

10 марта 2021, 00:50
<p>Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pxhere.com/en/photo/1252984&psig=AOvVaw07zPPwWsCw5pTQHn0GktJI&ust=1615032591448000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCMjOlLWPme8CFQAAAAAdAAAAABAJ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PxHere</a></p>

Фото © PxHere

В финал отбора на главную роль в российском фильме со съёмками в космосе прошло 20 девушек. Как сообщила пресс-служба Первого канала, всего в кастинге участвовало три тысячи претенденток.

Среди отобранных девушек есть известные актрисы, а также представительницы других профессий: научный сотрудник, пилот, психолог и другие.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст уточнил, что лишь две актрисы будут выбраны для этого проекта в целом. Уже на следующем этапе финалисток ждёт медицинская комиссия.

"Двум актрисам, которые будут выбраны для этого проекта, в целом придётся посвятить ему год. Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, через месяц в силу обстоятельств должна была оказаться на орбите", — рассказал Константин Эрнст.

Как отметил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, непосредственно для полётов в космос кандидатов будет рассматривать госкорпорация.

"Первый канал отбирает участниц для просветительского художественного проекта, а мы будем рассматривать кандидатов непосредственно в отряд космонавтов. Все присланные анкеты будут переданы в госкорпорацию "Роскосмос", на их основе мы проведём дополнительный отбор", — уточнил Рогозин.

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Старт съёмок запланирован на октябрь 2021 года.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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