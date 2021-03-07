Что стало с актёрами из "Неуловимых мстителей" и как они выжили на опасных съёмках

Оглавление "Посмотрите, он там живой?" Съёмки не для слабаков После славы

Ещё за 20 лет до этого выход такого фильма и двух его продолжений был невозможен. Смеяться и иронизировать над героями Гражданской войны в СССР при Сталине было равно самоубийству, а за исполнение романса "Русское поле" белым офицером, роль которого в "Новых приключениях неуловимых" играл актёр Владимир Ивашов, всю съёмочную группу отправили бы на Колыму толкать вагонетки в забое. Но времена фантастическим образом изменились.

За несколько лет до премьеры фильма в СССР прошёл американский вестерн "Великолепная семёрка", в котором семь смелых ковбоев во главе с Юлом Бриннером защищали от бандитов мексиканскую деревню. Хрущёв, недовольный популярностью американского боевика, приказал снять советскую картину в таком же жанре. Позже советский вестерн в пику Западу назовут истерном — боевиком, снятым на востоке. Создание фильма поручили молодому режиссёру Эдмонду Кеосаяну, он был и одним из авторов сценария, написанного по повести Павла Бляхина "Красные дьяволята".

Фото © Киностудия "Мосфильм". Творческое объединение "Юность"

Так как в фильме должно было быть множество трюков, исполнителей главных ролей искали по ипподромам, в цирковых училищах и спортшколах. Виктора Косых, который исполнил роль Даньки, нашли в картотеке "Мосфильма". В роли гимназиста Валеры Мещерякова снялся его приятель Михаил Метёлкин. Мальчишке пришлось полгода есть морковку со сметаной: режиссёра не устраивал его рост, и Михаил решил таким образом подрасти. Исполнительницу роли Ксанки нашли в спортивной школе — 14-летняя Валя Курдюкова была кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Дольше всех не могли найти актёра на роль цыгана Яшки. Однако в итоге из восьми тысяч претендентов наконец-то нашли того, кто стопроцентно устраивал Кеосаяна. Им оказался цыганский паренёк Василий Васильев из многодетной оседлой семьи, жившей в городке Вязники Владимирской области. На роль пробовались и два его брата, но Василий так уверенно держался в кадре и был так артистичен, что Кеосаян остановил свой выбор на нём.

"Посмотрите, он там живой?"

Фото © Киностудия "Мосфильм". Творческое объединение "Юность"

Едва актёров утвердили на роли, как с ними тут же стали работать каскадёры. Ребят обучали верховой езде и азам джигитовки, приёмам самообороны, учили плавать и прыгать в воду, ходить по канату. Много позже Кеосаян вспоминал, что на съёмках неоправданно часто рисковал жизнью несовершеннолетних актёров.

Уже после того, как трилогия вышла на экраны, по СССР прокатился слух, что на съёмках картины погиб каскадёр. Он якобы прыгнул с 35-метровой скалы Дива в крымском Симеизе и ударился головой о газету, которую принесло течением. После его смерти трюк выполнил исполнитель роли Яшки-цыгана Василий Васильев.

Но местные жители рассказывают, что прыжок со скалы согласился исполнить местный житель Анатолий Гаевой. Он знал все местные скалы и частенько зарабатывал себе на жизнь, прыгая на спор. За два дубля он попросил 100 рублей, однако в фильм вошёл эпизод, снятый с Васильевым. Крымчане, которым довелось видеть прыжки Гаевого, считают, что он прыгал изящнее, да и скала Дива была намного выше, чем показано в фильме. Молодой прыгун действительно погиб во время прыжка со скалы, но было это уже в 1972 году, а последний фильм трилогии вышел на экраны в 1971-м.

Фото © Киностудия "Мосфильм". Творческое объединение "Юность"

Рисковали на съёмках все актёры без исключения, конные трюки исполняли без участия каскадёров. В одном из интервью Виктор Косых рассказывал, что в эпизоде, когда атаман Лютый, которого играл Владимир Трещалов, сбегает из трактира, а Данька Щусь бросается за ним в погоню, произошла накладка. Актёры должны были с крыши прыгать прямо на лошадей, стоявших внизу. Однако удержать на месте скакунов было сложно. В первом же дубле лошадь, на которую должен был прыгнуть Данька, отошла в сторону, и актёр, рискуя травмироваться, спрыгнул на землю. Второй дубль прошёл ещё более рисково: на этот раз из кадра сбежали обе лошади, атаман Лютый спрыгнул на землю, а Данька приземлился ему на плечи. В конце концов киношники вышли из положения: они намазали стену дома сиропом, лошади вылизывали сладость и стояли на месте, позволяя актёрам запрыгнуть им на спины.

В другой раз Косых едва не убился, выскочив на дорогу перед стремительно несущейся тачанкой. По фильму он должен был спасать детей, оказавшихся перед ней. Юного актёра сбило с ног дышлом, и он попал под колёса тачанки, но отделался ушибами и рваной раной на лице, которую пришлось зашивать. Актёра спасла прекрасная физическая форма. Косых был мастером спорта по конному спорту и по самбо. Но он навсегда запомнил тишину, которая настала на съёмочной площадке после того, как колесо тачанки проехало по нему, и голос режиссёра, спрашивающего: "Посмотрите, он там живой?"

Съёмки не для слабаков

Фото © Киностудия "Мосфильм". Творческое объединение "Юность"

Однако бывали моменты, когда спасти могло лишь везение. В одном из эпизодов трилогии актёры должны были в автомобиле на полной скорости въехать в аптеку. Рассчитавший все риски технический специалист запретил разгонять машину больше 25 км/час, что категорически не устраивало Кеосаяна. Под благовидным предлогом он удалил специалиста со съёмочной площадки и, пока тот отсутствовал, успел снять эпизод. В результате трюк оказался зрелищным, но Виктор Косых и Михаил Метёлкин получили порезы и ссадины.

Досталось и гимнастке Валентине Курдюковой — ей пришлось так много плавать и нырять в холодной воде, что в конце концов девушка попала в больницу с отитом. Впрочем, дублёры на съёмочной площадке были, но они в основном заменяли актёров, игравших бандитов. Косых вспоминал, что иногда молодым актёрам приходилось подключаться к процессу и, переодевшись в "бурнашей", быть в кадре массовкой и устраивать погони за своими собственными героями.

Валентина Курдюкова, сыгравшая роль Ксанки Щусь. Фото © Киностудия "Мосфильм". Творческое объединение "Юность"

Однажды над фильмом нависла настоящая катастрофа — исполнителю главной роли Виктору Косых пришла повестка в армию. Чтобы успеть закончить трилогию, ему пришлось подать документы в первый попавшийся вуз. Кеосаян договорился с ректором, что Косых зачислят на первый курс, он получит отсрочку от армии, а когда съёмки закончатся, заберёт документы. Так оно и вышло. После завершения работы над фильмом Виктор Косых пошёл отдавать долг Родине.

После славы

Фото © Киностудия "Мосфильм". Творческое объединение "Юность"

После выхода трилогии на юных актёров обрушилась настоящая слава. Но судьбы их сложились по-разному. Виктор Косых стал профессиональным актёром, однако таких звёздных ролей в его карьере больше не было. Однажды после серьёзного ДТП он попал под суд, но тот пришёл к выводу, что актёр ничего не мог сделать: он уклонялся от столкновения, наехал на бордюр, у машины лопнуло колесо, её развернуло и выбросило на кафе. В результате этого случая три человека получили травмы, один из них позже скончался. Но актёра оправдали. Женился он поздно, только в 2001 году стал отцом. Работал в театре "Темп" и умер в 2011 году — остановилось сердце.

Исполнительница роли Ксанки Валентина Курдюкова пыталась найти себя в цирке, поступила в цирковое училище, но вскоре бросила его и зажила жизнью обычной советской женщины — вышла замуж, родила детей. Её семью постигло несчастье — в подростковом возрасте умер сын. Одно время Валентина работала буфетчицей, сейчас живёт в Москве, но с журналистами не общается, ведь слава, как и молодость, осталась далеко позади.

Михаил Метёлкин в 1969 году поступил на экономический факультет Всероссийского государственного института кинематографии. Несколько лет продолжал сниматься в кино, затем стал журналистом и редактором АПН. Через десять лет снова поступил во ВГИК — на режиссуру, снимал фильмы. В 1990-е ушёл в бизнес.