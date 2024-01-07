Чем прототип таможенника из "Белого солнца пустыни" Поспелов наводил ужас на басмачей Оглавление Чем прославился отряд Поспелова Как Поспелов воевал с басмачами Бил бандитов и искал серу Образ начальника таможенного поста Павла Верещагина из фильма "Белое солнце пустыни" навсегда полюбился советским зрителям. Таможенник с арсеналом оружия, с икрой на завтрак, на обед и ужин, обнищавший, но любящий родину. Кто стал прототипом героя? 323322 323322 Образ начальника таможенного поста Павла Верещагина из фильма "Белое солнце пустыни" навсегда полюбился советским зрителям. Кадр © "Белое солнце пустыни" Режиссёр. Владимир Мотыль, сценарист Валентин Ежов, Рустам Ибрагимбеков, Марк Захаров / Kinopoisk.ru

Правду говорят, что шедевры рождаются неожиданно, из ничего. Сценаристу фильма Валентину Ежову на написание сценария дали всего полтора месяца. Чтобы погрузиться в атмосферу, Ежов отправился в поездку по Средней Азии, и там, где-то на границе, один из старых пограничников рассказал ему о человеке, который и стал прототипом Верещагина.

Это был начальник Гермабского пограничного отряда 30-й Закаспийской пограничной бригады штаб-ротмистр Михаил Поспелов. Басмачи и контрабандисты называли его "Поспела, сын шайтана", а сотрудников таможни звали "джигитами Поспела".

Сослуживцы (те, кто не брал взятки) отзывались о нём как о душевном человеке, который с любым мог найти общий язык, прекрасно ладил с лошадьми и виртуозно владел оружием. А вот те, кто "брал мзду", офицера не любили и искали возможности свести с ним счёты. Но это было непросто. Физические данные Поспелова были богатырскими — он имел огромные кулаки, гнул подковы и буквально мог подпоясаться ломом.

Родился Михаил Поспелов в 1884 году в Орле. В юности за вольнодумство вылетел из училища. Зато окончил пехотное училище в Тифлисе, где получил шесть императорских призов за кавалерийскую подготовку, и был назначен в 6-й пехотный Либавский полк. Армейские будни пришлись Поспелову не по душе, и в 1910 году он добился перевода в столицу Туркестанской губернии — Ашхабад. В Туркестане был кадровый голод, и молодого, образованного офицера назначили начальником поста на границе с Персией. Звучит хорошо, но на деле Гермабский пост был у чёрта на куличиках — в горной долине реки Секизяб в горах Копетдага. Население посёлка (до революции — Михайловский) в 1910 году составляло 98 человек. Можно только догадываться, о чём думала молодая жена Поспелова, отбывая в эти сказочные дали вместе с мужем и двумя дочерьми. Зато всё как на ладони.

Чем прославился отряд Поспелова

Гермабский погранотряд Поспелова держал под контролем сто вёрст государственной границы. Фото © Военное обозрение

Гермабский погранотряд Поспелова держал под контролем сто вёрст государственной границы. Основных постов было четыре. Главными задачами у пограничников были борьба с контрабандистами и противодействие английским, германским и турецким шпионам, которые перед Первой мировой войной наводнили азиатское "подбрюшье" России. Кроме того, на селение то и дело нападали отряды курдов, воровали местных женщин, чтобы продать их в Персию.

Поспелов служил стране российской не за страх, а за совесть, чем и заслужил разнообразные прозвища со стороны нарушителей границы. За рыжеватые усищи его даже называли "красным шайтаном". Он создал разветвлённую агентурную сеть и был заранее предупреждён о набегах воинственных банд и появлении подозрительных людей.

"Всех в кулаке держал" — так отзывались о нём сослуживцы. Подчинённых подбирал себе под стать: умелых наездников, виртуозно владеющих шашкой и винтовкой. Пост в Гермабе при Поспелове превратился в оазис среди гор: вокруг был разбит сад, в котором росли алыча, абрикосы, груши, яблони и грецкий орех, был вырыт пруд, где водились карпы, организована небольшая свиноферма, по заднему двору разгуливали индюки. Это было продиктовано не столько любовью к красоте, сколько заботой о довольствии пограничников — провиант и жалованье в те времена в отдалённые посты зачастую доставляли не вовремя.

Как Поспелов воевал с басмачами

В 1917 году после отречения императора ситуация на границе обострилась. Почувствовав слабину, контрабандисты обнаглели и стали в открытую нападать на пограничные посты. Тогда Поспелов съездил в Ашхабад и привёз оттуда несколько ящиков с ручными гранатами, пулемёт Льюиса и бомбомёт (очевидно, штоковый миномёт системы Аазена или Лихонина), который стрелял прямой наводкой на 500 метров.

Но самое сложное было впереди. После октябрьского переворота пограничники разбежались, охранять границу Поспелов остался в одиночестве. Унывать не стал, свой каменный дом превратил в крепость, куда складировал всё оружие, у двери установил бомбомёт, в окно выставил пулемёт, научил стрелять жену.

Бывало всякое. Приходили к дому басмачи, бандиты, контрабандисты, но брать крепость штурмом так никто и не решился. Однажды пожаловали бывшие сослуживцы. Слово за слово, рюмка самогона за рюмкой — короче, решили свести с начальником счёты. Штабс-ротмистра Поспелова арестовали, посадили в подвал и оставили незапертым окно — хотели убить "при попытке к бегству". Обладавший крепкими нервами Поспелов лузгал в подвале семечки, а потом уснул. Утром вчерашние сослуживцы протрезвели, струхнули и ускакали, а Поспелов вышел из подвала.

К этому времени многим уже надоели орудовавшие в горах шайки басмачей и бандитов. Фото © Военное обозрение

Ему предлагали уйти с белыми в Персию — он отказался; не раз предлагали присоединиться к бандитам — он тоже отказался. Когда с усмешкой спрашивали, что он будет дальше делать, отвечал: "Буду охранять государственную границу!" Так оно и вышло.

В 1919 году, не успела Красная армия занять Ашхабад, как Поспелов поехал по ближайшим селениям собирать новый пограничный отряд. К этому времени многим уже надоели орудовавшие в горах шайки басмачей и бандитов, а Поспелов сумел набрать 50 бойцов. Кормил их за свой счёт, продав в Персию последнее имущество, сам обучал. Прибывший в Гермаб в декабре 1919 года красный комиссар был поражён идеальным порядком на погранзаставе.

Поспелов тут же доложил начальству, что на вверенной ему территории происшествий нет, и подал ведомость, в которой перечислялись всё оружие и всё имущество погранпоста. Удивлённый комиссар тут же назначил Поспелова командиром батальона.

Бил бандитов и искал серу

С 1921 года задачи полковника Поспелова, возглавившего к этому времени пограничный полк, поменялись. Теперь главной задачей стала борьба с басмачами и вооружёнными бандами, которые то и дело пытались прорваться на территорию СССР из-за границы. Для борьбы с ними Поспелов создавал небольшие летучие отряды кавалеристов, и вскоре басмачи и бандиты уже молили Аллаха о том, чтобы тот отвёл от них "красного шайтана".

В 1923 году Поспелов создал и возглавил первую в Туркменистане учебно-пограничную школу, которая готовила начальников и заместителей командиров погранзастав. Фото © Wikipedia

В 1923 году Поспелов создал и возглавил первую в Туркменистане учебно-пограничную школу, которая готовила начальников и заместителей командиров погранзастав. А ещё через два года ушёл в отставку, но спокойно жить не научился. Он то принимал участие в ликвидации банд Ибрагим-бека и Энвер-паши, то участвовал в экспедиции по поиску залежей серы в Каракумах. В 1930-х работал в Управлении пожарной охраны Узбекистана. Умер легендарный пограничник в 1962 году в Ташкенте в возрасте 78 лет.

На экране его образ был с удивительной органичностью воплощён актёром, ветераном Великой Отечественной войны Павлом Луспекаевым. Актёр ещё подростком воевал в партизанском отряде и внешне оказался на удивление похожим на Поспелова. Эта роль принесла Луспекаеву известность, его реплики были разобраны на цитаты, а крик Сухова "Верещагин! Не заводи баркас!" и сейчас, спустя годы, заставляет зрителей вздрагивать. Он означает, что верному сыну России грозит опасность и, быть может, смерть. А ещё он значит, что не перевелись на свете русские люди, которым "за державу обидно". А значит, России быть.

Авторы Майя Новик