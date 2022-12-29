6 фильмов, которые обязательно нужно смотреть в Новый год вместо осточертевшей "Иронии судьбы"

Пока домашние в канун Нового года хлопочут на кухне, дорезая салаты или уже распивая аперитив, кто-нибудь обязательно включит телевизор. И что будем наблюдать с экранов? "Иронию судьбы" с её киноляпами или "Иван Васильевич меняет профессию"? Эти фильмы вместе с "Гарри Поттером" крутят каждый год. Может, рискнёте посмотреть что-то другое? Новогодние комедии или картины со смыслом, которые точно придутся по вкусу всем, кто провожает 2022-й и строит планы на новый. Вот несколько отличных вариантов для семейного просмотра перед праздниками.

"Гринч — похититель Рождества" (2000)

Фото © "Гринч — похититель Рождества". Режиссёр — Рон Ховард, сценаристы — Джеффри Прайс, Питер С. Симен, Доктор Сюсс / kinopoisk.ru

Хочется сразу начать с козырей и посоветовать пересмотреть отличную сказку 2000 года. В роли зелёного ворчуна на экране появится загримированный Джим Керри. Гринч только на вид такой злой и противный, на деле внутри скрывается доброта. И только одна маленькая девочка сможет помочь зелёному бедолаге прозреть. Кстати, одноимённый мультфильм 2018 года — тоже прекрасный вариант для семейного просмотра.

"Эльф" (2003)

Если для большинства зимние праздники — счастливое время, когда под ёлкой находишь подарки, для эльфов они — ответственное мероприятие. Помощники Санты упорно трудятся, чтобы успеть вовремя всё подготовить. Но есть и тот единственный, кто стал эльфом не по своей воле, — главный герой этого замечательного фильма. Нестареющая классика режиссёра Джона Фавро подарит смех и радость всем, кто решит посмотреть её.

"Падал прошлогодний снег" (1983)

Фото © "Падал прошлогодний снег". Режиссёр — Александр Татарский, сценарист — Сергей Иванов / kinopoisk.ru

Пусть и не кино, а пластилиновый мультфильм, эта работа Александра Татарского тоже заслуживает внимания в новогоднюю ночь. Помните знаменитую фразу "Маловато будет"? Она как раз из "Падал прошлогодний снег". Уверены, при просмотре вы и посмеётесь от души, и задумаетесь о важном. Замечательная альтернатива заезженной "Иронии".

"Снежная сказка" (1959)

Фильм-сказку по книге Виктора Витковича снимали в Союзе в 1959-м. История про мальчика Митю, который постоянно твердит всем, что его игрушечные часики волшебные и могут останавливать время и оживить снежную бабу. Конечно, это просто выдумки ребёнка, но однажды его слова сбываются и всё замирает. На экране вы увидите любимых актёров, например Евгения Леонова и Зинаиду Нарышкину, так почему бы не посмотреть "Снежную сказку" вместо того, что уже до дыр затёрто?

"Эта весёлая планета" (1973)

Фото © "Эта весёлая планета". Режиссёры — Юрий Сааков, Юрий Цветков, сценаристы — Дмитрий Иванов, Юрий Сааков, Владимир Трифонов / kinopoisk.ru

С премьеры "Этой весёлой планеты" прошло 49 лет. Забавная и ненавязчивая история про трёх пришельцев, решивших посетить Землю. Икс, Игрек и Зет приземляются во времена СССР в Доме культуры прямо… в новогоднюю ночь. Конечно, чтобы не выдать себя, чужакам придётся принять участие в торжестве. Но так ли просто им будет осознать всю важность зимнего праздника?

"Реальная любовь" (2003)