5 вкусных и диетических блюд, чтобы после новогодних праздников не плакать на весах
Оливье, торты и другие вкусности в большом количестве на праздничном столе точно отложатся на ваших боках и талии. Чтобы минимизировать количество жиров в пище, предлагаем разнообразить меню лёгкими блюдами.
Новый год — это время волшебства, радости и, конечно же, праздничных блюд. Стол в эту ночь должен быть богатым, разнообразным и вкусным, ведь он символизирует благополучие и удачу в наступающем году. В разных странах мира существуют свои традиционные новогодние блюда, которые готовят к этому светлому празднику. В России, например, на столе можно найти множество салатов, холодных и горячих закусок, мясных и рыбных блюд, а также десертов. Неотъемлемым атрибутом праздничного стола является и традиционный салат "Оливье", без которого сложно представить себе этот праздник.
Однако помимо традиционных блюд многие в этот раз заранее поставят более диетические варианты вкусностей, чтобы заранее позаботиться о наеденных лишних кило. Вот несколько вкусных, но лёгких блюд, которые не отразятся на вашей талии.
Салат с курицей и овощами
Вам понадобится:
— половина куриной грудки (около 150 г)
— 2 средних помидора
— 1 огурец
— ½ красного болгарского перца
— ¼ красной луковицы
— листья салата
— соль, перец, оливковое масло.
Куриную грудку отварить или запечь в духовке, затем нарезать на небольшие кусочки. Овощи помыть, нарезать крупными кубиками или ломтиками. Листья салата порвать руками на куски. Все ингредиенты смешать в глубокой миске, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.
Запечённая рыба с овощами
— филе белой рыбы (например, треска) — 1 шт. (около 200 г)
— 400 г замороженного овощного микса
— 3 столовые ложки нежирного йогурта
— сок лимона
— оливковое масло
— приправа для рыбы.
Филе рыбы промыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть приправами и солью. Овощной микс разморозить. В глубокой жаропрочной форме смешать овощи с двумя столовыми ложками оливкового масла, добавить йогурт и сок лимона. Посолить и поперчить по вкусу. На овощи положить филе рыбы, сверху полить оставшимся оливковым маслом и запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.
Фаршированные шампиньоны
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Ингредиенты:
— шампиньоны крупные — 10–12 шт.
— куриное филе — 200–250 г
— лук — 1 небольшая головка
— чеснок — 2 зубчика
— сыр нежирный — 150–200 г
— сметана или натуральный йогурт — 3–4 ст. л.
— зелень по вкусу
— специи по вкусу.
Шампиньоны промыть, очистить от кожицы, отделить ножки — их мелко нарезать. Куриное филе отварить и мелко нарезать. Лук и чеснок мелко порубить. На сковороде разогреть немного масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить курицу, ножки шампиньонов и специи, перемешать и жарить ещё несколько минут. Затем снять с огня и дать немного остыть. Сыр натереть на крупной тёрке. Зелень мелко порубить и смешать с сыром и обжаренной курицей. Полученной смесью нафаршировать шляпки шампиньонов. Уложить их в форму для запекания, сверху смазать сметаной или йогуртом. Запекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах около 20 минут.
Рулетики из индейки с овощами
Вам понадобится:
— филе индейки — 500 г
— морковь — 1 средняя
— цветная капуста — 300 г
— зелёный горошек — 1 стакан
— натуральный йогурт — 6 ст. л.
— соевый соус — 3 ст. л.
Филе индейки нарезать на тонкие стейки, отбить, посолить и поперчить. Овощи отварить до полуготовности, морковь нарезать тонкими полосками. На каждый кусок индейки выложить овощи и свернуть в рулетик. Выложить на противень, смазанный оливковым маслом, и запекать около 30 минут при 190 градусах.
Гратен из брокколи и цветной капусты
Ингредиенты:
— брокколи — 400 г
— цветная капуста — 400 г
— молоко нежирное — 1,5 стакана
— мука цельнозерновая — 3 ст. л.
— сыр твёрдый нежирный — 100 г.
Брокколи и цветную капусту разделить на соцветия, отварить в подсоленной воде до полуготовности. В кастрюле смешать молоко и муку, поставить на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Должен получиться густой соус. В форму для запекания выложить соцветия капусты, полить соусом и посыпать тёртым сыром. Запекать при 200 градусах 20–25 минут до румяной корочки.
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