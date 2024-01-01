5 вкусных и диетических блюд, чтобы после новогодних праздников не плакать на весах

Новый год — это время волшебства, радости и, конечно же, праздничных блюд. Стол в эту ночь должен быть богатым, разнообразным и вкусным, ведь он символизирует благополучие и удачу в наступающем году. В разных странах мира существуют свои традиционные новогодние блюда, которые готовят к этому светлому празднику. В России, например, на столе можно найти множество салатов, холодных и горячих закусок, мясных и рыбных блюд, а также десертов. Неотъемлемым атрибутом праздничного стола является и традиционный салат "Оливье", без которого сложно представить себе этот праздник.

Однако помимо традиционных блюд многие в этот раз заранее поставят более диетические варианты вкусностей, чтобы заранее позаботиться о наеденных лишних кило. Вот несколько вкусных, но лёгких блюд, которые не отразятся на вашей талии.

Салат с курицей и овощами

Вам понадобится: — половина куриной грудки (около 150 г)

— 2 средних помидора

— 1 огурец

— ½ красного болгарского перца

— ¼ красной луковицы

— листья салата

— соль, перец, оливковое масло.

Куриную грудку отварить или запечь в духовке, затем нарезать на небольшие кусочки. Овощи помыть, нарезать крупными кубиками или ломтиками. Листья салата порвать руками на куски. Все ингредиенты смешать в глубокой миске, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.

Запечённая рыба с овощами

— филе белой рыбы (например, треска) — 1 шт. (около 200 г)

— 400 г замороженного овощного микса

— 3 столовые ложки нежирного йогурта

— сок лимона

— оливковое масло

— приправа для рыбы.

Филе рыбы промыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть приправами и солью. Овощной микс разморозить. В глубокой жаропрочной форме смешать овощи с двумя столовыми ложками оливкового масла, добавить йогурт и сок лимона. Посолить и поперчить по вкусу. На овощи положить филе рыбы, сверху полить оставшимся оливковым маслом и запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.

Фаршированные шампиньоны

Ингредиенты: — шампиньоны крупные — 10–12 шт.

— куриное филе — 200–250 г

— лук — 1 небольшая головка

— чеснок — 2 зубчика

— сыр нежирный — 150–200 г

— сметана или натуральный йогурт — 3–4 ст. л.

— зелень по вкусу

— специи по вкусу.

Шампиньоны промыть, очистить от кожицы, отделить ножки — их мелко нарезать. Куриное филе отварить и мелко нарезать. Лук и чеснок мелко порубить. На сковороде разогреть немного масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить курицу, ножки шампиньонов и специи, перемешать и жарить ещё несколько минут. Затем снять с огня и дать немного остыть. Сыр натереть на крупной тёрке. Зелень мелко порубить и смешать с сыром и обжаренной курицей. Полученной смесью нафаршировать шляпки шампиньонов. Уложить их в форму для запекания, сверху смазать сметаной или йогуртом. Запекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах около 20 минут.

Рулетики из индейки с овощами

Вам понадобится: — филе индейки — 500 г

— морковь — 1 средняя

— цветная капуста — 300 г

— зелёный горошек — 1 стакан

— натуральный йогурт — 6 ст. л.

— соевый соус — 3 ст. л.

Филе индейки нарезать на тонкие стейки, отбить, посолить и поперчить. Овощи отварить до полуготовности, морковь нарезать тонкими полосками. На каждый кусок индейки выложить овощи и свернуть в рулетик. Выложить на противень, смазанный оливковым маслом, и запекать около 30 минут при 190 градусах.

Гратен из брокколи и цветной капусты

Ингредиенты: — брокколи — 400 г

— цветная капуста — 400 г — молоко нежирное — 1,5 стакана — мука цельнозерновая — 3 ст. л. — сыр твёрдый нежирный — 100 г.