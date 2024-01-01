Дом по фэншуй: 7 вещей, которых стоит избегать в интерьере в 2024 году

Фэншуй — древняя восточная наука, которая помогает создать в доме гармоничную и благоприятную атмосферу. Это учение прочно вошло в нашу культуру, его довольно давно применяют у нас при строительстве, ремонте и перепланировке жилого помещения.

Так вот, как мы знаем, в практике фэншуй используется множество талисманов, а комнаты и вещи располагаются в соответствии с их энергетическим предназначением. Например, "заряженная" на любовь спальня в прямом смысле слова убежище дракона — его изображение сулит вечную страсть. Однако, помимо тайных символов, у специалистов есть и свой чёрный список предметов и объектов, которые держать в доме строго запрещено, так как они нарушают гармоничное течение энергии ци. Избавитесь от этих помех — и будет вам счастье в новом, 2024 году.

1. Сломанные и повреждённые вещи

Какие предметы нужно срочно выкинуть из дома, чтобы обрести гармонию и счастье. Фото © Shutterstock

Уборка повреждённых вещей показывает ваше почтение к жилищу. Если же данные предметы являются для вас очень важными воспоминаниями, их необходимо починить, чтобы вернуть прежний вид. Если решено выкинуть дорогой предмет, как утверждают практики фэншуй, нужно выразить слова благодарности за то, что он дарил радость всё это время. Тем самым мы позволяем новым эмоциям появиться в данном пространстве и свободно распространяться энергии.

2. Зеркала

Конечно, полностью от зеркал отказываться не нужно, но важно найти им правильное место. По фэншуй ни в коем случае нельзя вешать зеркало напротив входной двери, поскольку так оно будет отражать положительную энергию ци и выгонять её из дома. Также запрещено размещать стекляшку напротив кровати — считается, что это плохо влияет на сон.

3. Старая одежда

7 правил фэншуй: вещи, которых не должно быть в вашей квартире. Фото © Freepik / karlyukav

Пришло время привести в порядок гардероб. Если у вас скопилось много вещей, которые не используются, так как вышли из моды или не по размеру, выбросьте. Если уж совсем жалко, передайте в благотворительный фонд. Это же касается и обуви. Убирая старый хлам, вы очищаете энергетику в доме, позволяя положительной энергии занимать место отрицательной. Если не верите, попробуйте, вполне возможно, что скоро вам предложат продвижение по службе.

Это касается и многих старых вещей. Особенно если у вас произошёл разрыв отношений. Избавьтесь от старого матраса, который пронизан энергетикой бывшего партнёра, поменяйте полностью обстановку в спальне, уберите вещи, которые напоминают о прошлом. Новое постельное бельё и покрывала — приток энергии.

4. Картины с агрессивными сюжетами

Самое главное правило фэншуй — избегать в интерьере картин, которые вызывают негативные ощущения. Например, изображения свирепых животных, сцен насилия, скелетов и оружия. Это плохо влияет и на пространство, и на подсознание. Энергию, вызывающую много проблем, трудностей и беспокойств, принесут в дом также изображения гор с остроконечными вершинами. Выбирайте картины, где у них округлая форма или с вершинами, утопающими в зелени. Также неблагоприятно вешать картины с увядающими растениями. Они символизируют мёртвую энергию инь, из-за которой всё в доме начинает происходить медленно.

5. Острые предметы

Этим предметам не место в вашем доме — они приносят горе и разочарование. Фото © Freepik

Согласно учению фэншуй, острые углы нарушают плавное течение энергии в пространстве и негативно влияют на самочувствие человека. Поэтому углы мебели, картин и других предметов интерьера не должны быть направлены в сторону кровати, дивана, стола и других мест, где вы проводите много времени. Это также касается колючих растений: лучше не держать кактусы в спальне.

6. Искусственные растения

От искусственных цветов лучше держаться подальше. Это уже не модно, не очень красиво, к тому же на них скапливается лишняя пыль. Не ценится это и знатоками восточных мудростей. Если верить людям, знакомым с фэншуй, искусственные цветы привлекают негативную энергию. Она плохо влияет на здоровье, настроение и отношение к жизни. Избавьтесь от них, лучше посадите в горшки живые растения. Сразу заметите, что жизнь преподносит больше интересных сюрпризов, а беды обходят вас стороной.

7. Вода в "уголке любви"

Что может заставить любовь умереть: эти предметы в доме. Фото © Freepik