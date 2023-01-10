4 магических обряда перед старым Новым годом, которые легко провести без помощи экстрасенса

В старый Новый год с 13 на 14 января можно проводить магические ритуалы на привлечение богатства, здоровья, любви. Например, это могут быть обряды на деньги и удачу. Как их организовать в домашних условиях, с Лайфом поделился экстрасенс Андрей Чуканов.

Ритуал на деньги на старый Новый год

Подметите жилые помещения чистым веником, пройдясь по всем углам. Мести следует по часовой стрелке, окропляя стены святой водой. Во время сего действа повторяйте заклинание "Как пыль к венику прилипает, так деньги к дому рабы Божьей прилипают, силы со мной небесные прибудут".

Обряд на удачу на старый Новый год

13 января, в канун старого Нового года, сходите в сауну и во время парения с еловым веником произнесите заклинания на счастье и удачу. Фото © ТАСС / Курсков Евгений

Если вы счастливый владелец бани или у вас просто есть возможность посетить сауну, 13 января сходите попариться с еловым веником. Во время парения произносите заклинания на счастье и удачу. Сам еловый веник заберите с собой и оставьте в доме на весь год.

Ритуал на любовь на старый Новый год

В старый Новый год можно и нужно загадывать желания, в том числе и про любовь. Один из распространённых ритуалов для тех, кто ищет вторую половинку: в январе пойти в церковь с букетом невесты на любое венчание и отстоять службу. Затем дома нужно попросить у икон, чтобы Бог даровал вам любовь.

Обряд на любовь на старый Новый год

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Ещё один ритуал: сделайте куколки мужчины и женщины из ткани, возьмите килограмм крупы и сходите в церковь 13 января. Куколок и крупу освятите, возьмите святой воды, купите два деревянных колечка и церковные верёвочки. На обратном пути из церкви рассыпьте крупу за собой. Вернувшись домой, свяжите куколок между собой верёвками, продев их в колечки.