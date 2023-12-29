Регион

Уведомления отключены

29 декабря, 16:00

10 примеров гениального дизайна: как можно просто облегчить жизнь всем вокруг

Дизайн — не только о том, чтобы сделать что-то красивое. Это, скорее, искусство объединить эстетическое удовольствие с практической пользой. В этой подборке собрали 10 крайне удачных примеров.

"Теперь больше не надо сворачивать шею", — deepmindfulness.

Фото © Reddit / deepmindfulness

Фото © Reddit / deepmindfulness

"Эти упаковки макарон!" HiMiru.

Фото © Reddit / HiMiru

Фото © Reddit / HiMiru

"В этом стуле на фуд-корте торгового центра вырезана выемка, где можно вешать сумки", — ursois.

Фото © Reddit / ursois

Фото © Reddit / ursois

"Я в восторге!" cvalda27.

Фото © Reddit / cvalda27

Фото © Reddit / cvalda27

"Мои пазлы пришли вместе с подставкой для коробки, чтобы было удобнее собирать", — Tushar.

Фото © Reddit / Tushar

Фото © Reddit / Tushar

"Как же круто, что они сделали этикетку съёмной. Можно использовать банку повторно", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"В этом пульте есть разъём для наушников, позволяющий смотреть телевизор без шума", — pintong.

Фото © Reddit / pintong

Фото © Reddit / pintong

"В мою рубашку вшит кусок ткани для протирки очков", — whynotboth_.

Фото © Reddit / whynotboth_

Фото © Reddit / whynotboth_

"Где они были, когда я забываю свои солнцезащитные очки? В этом парке под скамейками проложили рельсы, чтобы вы всегда могли посидеть в тени", jadedcloud.

Фото © Reddit / jadedcloud

Фото © Reddit / jadedcloud

"Развал Римской империи"... В восторге от этих корочек", — Literallyasieve.

Фото © Reddit / Literallyasieve

Фото © Reddit / Literallyasieve

10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин
10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин
Обложка ©

Reddit / jadedcloud / ursois

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Отношения / Психология
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров