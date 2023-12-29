10 примеров гениального дизайна: как можно просто облегчить жизнь всем вокруг
Дизайн — не только о том, чтобы сделать что-то красивое. Это, скорее, искусство объединить эстетическое удовольствие с практической пользой. В этой подборке собрали 10 крайне удачных примеров.
"Теперь больше не надо сворачивать шею", — deepmindfulness.
Фото © Reddit / deepmindfulness
"Эти упаковки макарон!" — HiMiru.
Фото © Reddit / HiMiru
"В этом стуле на фуд-корте торгового центра вырезана выемка, где можно вешать сумки", — ursois.
Фото © Reddit / ursois
"Я в восторге!" — cvalda27.
Фото © Reddit / cvalda27
"Мои пазлы пришли вместе с подставкой для коробки, чтобы было удобнее собирать", — Tushar.
Фото © Reddit / Tushar
"Как же круто, что они сделали этикетку съёмной. Можно использовать банку повторно", — пользователь Reddit.
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"В этом пульте есть разъём для наушников, позволяющий смотреть телевизор без шума", — pintong.
Фото © Reddit / pintong
"В мою рубашку вшит кусок ткани для протирки очков", — whynotboth_.
Фото © Reddit / whynotboth_
"Где они были, когда я забываю свои солнцезащитные очки? В этом парке под скамейками проложили рельсы, чтобы вы всегда могли посидеть в тени", — jadedcloud.
Фото © Reddit / jadedcloud
"Развал Римской империи"... В восторге от этих корочек", — Literallyasieve.
Фото © Reddit / Literallyasieve
Reddit / jadedcloud / ursois