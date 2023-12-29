10 примеров гениального дизайна: как можно просто облегчить жизнь всем вокруг

"Теперь больше не надо сворачивать шею", — deepmindfulness.

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"В этом стуле на фуд-корте торгового центра вырезана выемка, где можно вешать сумки", — ursois.

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"Мои пазлы пришли вместе с подставкой для коробки, чтобы было удобнее собирать", — Tushar.

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"Как же круто, что они сделали этикетку съёмной. Можно использовать банку повторно", — пользователь Reddit.

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"В этом пульте есть разъём для наушников, позволяющий смотреть телевизор без шума", — pintong.

Фото © Reddit / pintong

"В мою рубашку вшит кусок ткани для протирки очков", — whynotboth_.

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"Где они были, когда я забываю свои солнцезащитные очки? В этом парке под скамейками проложили рельсы, чтобы вы всегда могли посидеть в тени", — jadedcloud.

Фото © Reddit / jadedcloud

"Развал Римской империи"... В восторге от этих корочек", — Literallyasieve.