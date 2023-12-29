Вечно молодой: 7 никогда не стареющих душой знаков зодиака

Есть люди, которые, как вино, с годами становятся только лучше. Они родились под счастливой звездой и сохраняют задор юности в душе и теле, при этом их мудрости тоже можно позавидовать. А всё потому, что зодиак наделил их поистине магическими способностями. Да-да, некоторые представители зодиакального круга готовы в любом возрасте совершать открытия, умеют находить язык с молодёжью, идут в ногу с модой и с техническим прогрессом. Они всегда молоды душой, бодры, энергичны и веселы, несмотря на свои годы!

1. Знак зодиака Овен

Какие знаки зодиака остаются в душе вечно юными людьми. Фото © Shutterstock

Люди, родившиеся под знаком зодиака Овен, получили прозвище "вечный ребёнок" благодаря своей молодой душе, которая не даёт им стареть. Они не обращают внимания на течение времени и из-за активности всегда выглядят моложе своих лет. Они ведут здоровый образ жизни, уделяют внимание физической культуре — благодаря этому им удаётся избегать старения.

2. Знак зодиака Близнецы

Несерьёзность и беззаботное отношение к жизни прекрасно сказывается на здоровье, внешней и внутренней красоте людей, рождённых под знаком зодиака Близнецы. Они не берут дурного в голову. Как следствие, сохраняют и прекрасное физическое состояние, и бодрое расположение духа, продлевая себе молодость. Близнецы не тратят силы на людей, которые высасывают энергию. Возможно, это и есть секретный рецепт борьбы со старостью.

3. Знак зодиака Дева

7 знаков зодиака, которые дольше всех сохраняют внутреннюю красоту и молодость. Фото © Shutterstock

Девы отличаются молодостью и красотой на протяжении всей жизнь. Однако внешность — это далеко не всё! Кажется, они сами не понимают, как отследить момент, когда все ровесники начинают говорить исключительно про болячки, морщины, возрастные изменения в теле, а в их голове продолжают витать мысли о любви, друзьях, сноуборде и карьерных перспективах. Создаётся впечатление, что Девы познали все тайны мира и нашли секрет долголетия. Достигнув 30-летия, такие личности остаются в этом возрасте на долгое время, поражая окружающих своим цветущим видом и интересом к жизни. К счастью, Девы любят делиться приобретённым опытом. Поэтому к ним можно обратиться за советом о том, как отсрочить старость и сохранить молодость.

4. Знак зодиака Лев

Успеть везде и при этом выглядеть по-царски у Львов получается безоговорочно. Вы никогда не теряете отличной физической формы, при этом можете даже не заниматься в спортзале. Всё дело в любопытстве! Львы постоянно изучают что-то новое: pole dance, плавание, йога, пилатес, а находиться на волне позитива — их жизненное кредо.

5. Знак зодиака Козерог

Эти знаки зодиака никогда не стареют душой: Козерог, Овен, Дева и Рыбы. Фото © Shutterstock

Помните странную историю Бенджамина Баттона? Вот это точно про Козерогов. Они всю жизнь раздают всем советы, причём мудрые и дельные, в особенности любят поучать молодое поколение. А с возрастом, кажется, забывают обо всём, что сами говорили, и пускаются во все тяжкие! Козероги рождаются серьёзными старичками и пытаются всех вокруг учить жизни, не вставая с горшка. А потом бац — и на пенсии пора уйти в разгул! Чем старше, тем инфантильнее они становятся. Живут Козероги долго, с размахом, а на смертном одре будут окружены толпой юных друзей, подруг и любовников.

6. Знак зодиака Водолей

Человек, рождённый под знаком зодиака Водолей, тоже умеет управлять временем и замедлять его ход. В течение всей жизни он ищет путь к гармонии и с годами находит его, прибавляя себе молодости. Это очень мечтательный, эксцентричный и счастливый знак, возраст которого практически невозможно угадать. А всё потому, что Водолей не придаёт ему значения, а живёт так, как ему подсказывает вечно молодое сердце.

7. Знак зодиака Рыбы

Молоды душой и телом: женщины и мужчины этих знаков Зодиака не стареют практически до смерти. Фото © Shutterstock