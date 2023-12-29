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29 декабря, 09:47

Экстрасенс предсказала, что будет с ценами на яйца в 2024 году

"SHOT Проверка": Экстрасенс Дарья Миронова увидела стабилизацию цен на яйца весной

Фото © Azerbaijan-stockers / Freepik

Фото © Azerbaijan-stockers / Freepik

Наступающий год Огненного Дракона благоволит влюблённости, страсти, созданию семьи и рождению детей, но вот с финансами будет сложнее, чем обычно. Такой прогноз в интервью "SHOT Проверке" озвучила экстрасенс Дарья Миронова.

"В Год Дракона нас будет колбасить, особенно в плане денег. У нас будут сильно меняться цены", предрекла ясновидящая.

Что будет с ценами на куриное яйцо? Отвечает экстрасенс Дарья Миронова. Видео © "SHOT Проверка"

Миронова дала ответ и на главный экзистенциальный вопрос уходящего года: что же будет с ценами на куриное яйцо. В этом плане прогноз порадовал.

"Яйца поднимутся на несколько пунктов, но так же и упадут к весне", заявила экстрасенс.

В правительстве рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца
В правительстве рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца

В России в последний месяц наблюдается рост цен на яйца. Президент России Владимир Путин принёс свои извинения за увеличение стоимости и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет.

Марина Калегина
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