Экстрасенс предсказала, что будет с ценами на яйца в 2024 году

Наступающий год Огненного Дракона благоволит влюблённости, страсти, созданию семьи и рождению детей, но вот с финансами будет сложнее, чем обычно. Такой прогноз в интервью "SHOT Проверке" озвучила экстрасенс Дарья Миронова.

"В Год Дракона нас будет колбасить, особенно в плане денег. У нас будут сильно меняться цены", — предрекла ясновидящая.

Что будет с ценами на куриное яйцо? Отвечает экстрасенс Дарья Миронова. Видео © "SHOT Проверка"

Миронова дала ответ и на главный экзистенциальный вопрос уходящего года: что же будет с ценами на куриное яйцо. В этом плане прогноз порадовал.

"Яйца поднимутся на несколько пунктов, но так же и упадут к весне", — заявила экстрасенс.