В правительстве рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца

В российском правительстве рассказали, когда в стране стабилизируются цены на яйца. Как сообщила в беседе с корреспондентами РИА "Новости" вице-премьер Виктория Абрамченко, ситуация нормализуется после Нового года.

"Дефицита нет и точно не будет. А с учётом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок рынок более чем полностью обеспечен яйцом", — заявила собеседница информагентства.

По словам заместителя председателя российского кабинета министров, ажиотаж, который наблюдается сейчас, можно сравнить с тем, что был с гречкой, сахаром и маслом во время пандемии.

Абрамченко также объяснила, с чем связана текущая ситуация на рынке. В первую очередь потребление выросло на 1,8 миллиарда штук, а из-за вспышки птичьего гриппа в этом году производство упало на 700 миллионов штук.