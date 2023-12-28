В правительстве рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца
Абрамченко заявила, что в России цены на яйца стабилизируются после Нового года
В российском правительстве рассказали, когда в стране стабилизируются цены на яйца. Как сообщила в беседе с корреспондентами РИА "Новости" вице-премьер Виктория Абрамченко, ситуация нормализуется после Нового года.
"Дефицита нет и точно не будет. А с учётом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок рынок более чем полностью обеспечен яйцом", — заявила собеседница информагентства.
По словам заместителя председателя российского кабинета министров, ажиотаж, который наблюдается сейчас, можно сравнить с тем, что был с гречкой, сахаром и маслом во время пандемии.
Абрамченко также объяснила, с чем связана текущая ситуация на рынке. В первую очередь потребление выросло на 1,8 миллиарда штук, а из-за вспышки птичьего гриппа в этом году производство упало на 700 миллионов штук.
В то же время вице-премьер подчеркнула, что правительство уже приняло ряд мер для стабилизации цен на яйца. Предполагается, что благодаря им производство уже в 2024 году вырастет на 550 миллионов штук.
В России в последний месяц наблюдается рост цен на яйца. Президент России Владимир Путин принёс свои извинения за увеличение стоимости и пообещал, что проблема будет решена. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Уже на следующий день, 15 декабря, ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. 26 декабря стало известно, что в России возбудили ещё четыре дела в отношении производителей куриных яиц — это было сделано Кемеровским, Воронежским, а также Ивановским и Донецким УФАС.
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