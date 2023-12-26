В России возбудили ещё четыре дела в отношении производителей куриных яиц

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили ещё четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. Дела были возбуждены Кемеровским, Воронежским, а также Ивановским и Донецким УФАС.

"В результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов Кемеровское УФАС России выявило, что производители куриных яиц ООО "Птицефабрика Инская" и ООО "Яшкинская птицефабрика" входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке", — указали в ведомстве.

Там добавили, что в октябре этого года указанные компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрём при снижении средневзвешенной себестоимости продукции. Дела возбудили по признакам злоупотребления доминирующим положением.

В Воронежской области нарушения допустили компании "Птицефабрика Бобровская", СХП "ППХ "Заброденское", "Ряба" и сельскохозяйственный производственный кооператив — производитель куриных яиц под брендом "Птицефабрика Третьяковская". В октябре они допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% по сравнению с сентябрём.

В Ивановской области рост цен производителей куриных яиц "Птицефабрика "Кинешемская" и "Ивановская птицефабрика" составил от 18% до 23%. А в ДНР — ООО "Новоазовская птицефабрика", СООО "Птицефабрика "Пролетарская", ООО "Зугрэсский репродуктор", ООО "Амвросиевская птицефабрика" допустили рост цен от 9% до 24%.

Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС России возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям-производителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.